Dybala en la Península Arábiga y Koopminers en el mercado de fichajes directos a la Juventus: negociaciones directas

De una simple sugerencia a un objetivo concreto. El regreso de Salvatore Sirigu (37 años) a Palermo es una hipótesis que toma cada vez más forma. El jugador nacido en 1987, que actualmente se encuentra en libertad tras su último semestre en Turquía en el Fatih Karagümruk, es el principal candidato a hacerse con la plantilla de porteros inaugurada por el club rosanero. Quien, tras la grave lesión que sufrió Gómez en Brescia, volvió al mercado en busca de un perfil para incorporarse a Desplanche. Benoit Costil (37), que fue liberado tras su experiencia en Salernitana, sigue siendo una opción viable, pero ahora Sirigu ocupa el primer lugar. Será el regreso a la capital siciliana, después de 13 años, para el portero sardo que, sin embargo, no ocupará el lugar reservado a los jugadores de bandera que jugaron en el equipo americano Città di Palermo, una realidad que no tiene ningún punto de conexión o continuidad con la actual.

El Torino está listo para reemplazarlo con Marcus Pedersen (24) del Feyenoord. El acuerdo con el club holandés fue realmente muy rápido: es un préstamo caro valorado en alrededor de £1 millón con un reembolso de £3. Los aficionados del Granata ciertamente no se enteraron con alegría de la noticia de Bellanova, otro excelente traspaso del club. : Hay mucha publicidad negativa.

9.35 am

«El Barcelona intentará fichar a Leao».

Según Mundo Deportivo, el Barcelona intentará fichar a Rafa Leao, aunque el Milan no le pone la vida fácil. Los rossoneri sólo se habían planteado vender a principios de agosto y no estarían satisfechos con los poco más de 60 millones de euros que permitieron a los blaugrana comprar Neco Williams. La clave para abrir una operación puede ser la introducción de contrapartes técnicas. Lo cierto es que Hansi Flick ya dijo en su primera entrevista con Barcelona One que quiere jugadores que ganen partidos por sí solos: Leao es uno de esos.

9:30

Juventus – Copminers, lo último

Copmineros, hay algo nuevo. Está previsto que el jugador regrese hoy a los entrenamientos grupales con el Atalanta. Motta lo espera y lo considera el centrocampista ideal para su juego. leer todo

Milán