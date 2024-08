Calor del verano: la ciencia revela qué alimentos hacen sentir más calor que otros

Durante el verano es muy importante seguir una dieta adecuada para protegernos mejor del calor. Te revelaremos cuál.

verano Es la estación en la que la luz del sol parece no terminar nunca y los días se alargan en una serie de horas cálidas y luminosas. La diversión de estar al aire libre, Disfruta del helado Junto al mar o caminando al atardecer es como ningún otro. Sin embargo, estos días más largos también conllevan una Calor extremoque puede convertir el simple hecho de salir de casa en una auténtica tarea.

durante yo Meses más cálidoses fácil sentir cargado de desgaste y quien Fatiga. Las altas temperaturas ejercen presión sobre nuestro cuerpo, que debe trabajar más para mantener la temperatura interna correcta. En estas circunstancias, es necesario encontrar estrategias para lograrlo. Mantente fresco y activo, Incluso cuando el sol golpea con fuerza, parece que no proporciona alivio.

el calor Afecta no sólo a nuestro cuerpo sino también a nuestros hábitos. Todos los días, especialmente la comida. En verano es habitual querer ingerir comidas ligeras y frescas, que nos permitan afrontar el día sin sentirnos pesados. La tentación de ceder ante Platos más sustanciosos Oh bocadillos no saludables, Sin embargo, siempre está a la vuelta de la esquina y puede hacer que lidiar con el calor sea más difícil.

Por esta razón, es necesario Presta atención a lo que comemos.. La elección adecuada de alimentos puede marcar la diferencia entre pasar un día luchando contra la fatiga y pasar un día con energía y vitalidad. Cada comida puede convertirse en una oportunidad para… Actualizarnos y hidratarnos, Ayuda a nuestro cuerpo a mantener Bienestar Incluso en los días más calurosos.

Cómo lidiar con el calor con la comida.

segundo francesca paparellaBióloga nutricional del Centro de Diagnóstico Italiano, el secreto de la resistencia al calor es correcto Hidratante. Es importante beber al menos dos litros de agua al día, idealmente acompañados de infusiones frías o agua aromatizada, que además aportan un plus de hidratación. vitaminas y Micronutrientes.

Por otra parte, es necesario evitarAlcohol y en general todas las bebidas que lo contengan.Porque contribuyen a la sequedad y pueden aumentar la sensación de calor, a pesar del aparente frescor de estos productos.

Qué evitar y qué preferir en la mesa

Otro aspecto crucial es la elección de los alimentos. el papas fritasaunque delicioso, conviene limitarlo, ya que Difícil de digerir y capaz de pesar Durante las horas más calurosas del día.

En su lugar, se recomienda elegir platos únicos y ligeros, p.e. pasta fría Con verduras o ensaladas ricas en nutrientes, que no sólo te refrescan, sino que también te aportan la energía necesaria sin agobiarte. también helado, Aunque es amado por todos, se debe consumir con moderación, considerándolo como tal. bocadillo y No es un sustituto de comida.