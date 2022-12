Drama para Ex Bounty de Avanti | La situación es muy peligrosa.

La corista incontenible ha estado ausente de las redes sociales por un tiempo ya que está pasando por un momento dramático. ¿Qué le pasa a la rubia Paula Caruso?

quien sigue paula caruso En las redes sociales, definitivamente notó su ausencia, lo cual es extraño para una mujer en el mundo del espectáculo. Muchos la recordarán como «Hassan» en el divertido un¡Siéntete orgulloso de otro! a Pablo Bonolispero la calabresa también fue concursante del reality show Isla de las celebridades Residencia en La Pupa y el Friki, entre otras cosas.

En este último fue no calificado Porque pelea con mila suarez, Otro competidor ardiente con él. paula Llegó a los golpes. Pero el espectáculo es su mundo, y el chisme es su pan. Como olvidar el momento en que Bárbara D’Urso Permite su reencuentro con su madre biológica, o sus declaraciones sobre su existencia Seducido y abandonado Del anterior de quien tuviste el hijo Michelino.

El traje es sobre Michelle.

Como toda madre en el corazón de un científico paula caruso su dia michelino, Lo obtuve del ex Francisco Caserta, Un empresario derrochó polémica con él. La mujer lo acusó de echarla inesperadamente después de descubrir el embarazo y afirmó que su madre estaba detrás de todo.

El hombre mira No reconoció al niño. Y si él no está totalmente interesado en ella, incluso si eso fue hace dos años. paula Hablar de la cercanía entre los dos. Hasta ahora, las cosas no parecen haber cambiado, ya que ella es madre soltera, por el momento parece estar haciéndose compañía. francesco zavagniniy él es un atleta, y no sabemos nada del primero.

Lo que sí sabemos es que la corista tiene momento muy dificil, Y recordó que ella misma estuvo en una breve aparición en las redes sociales de las que estuvo ausente cerca de un mes.

Drama Paola Caruso

Paula estaba de vacaciones en Sharm El-Sheikh pero aparentemente ella está allí Ocurrió el drama. Ella dijo: “Ya no publico en mis redes sociales por un motivo muy importante: estábamos en Sharm El-Sheikh con mi hijo y teníamos que regresar urgentemente a Italia. Sobre la desgracia que le paso a Michelle«.

No sabemos qué pasó desde entonces. Paula no entró en detalles.sólo dije: Hemos tenido pruebas y tratamiento durante un mes y haremos mucho tratamiento durante mucho tiempo. Agradezco a todos los que me escribieron porque desaparecí. Es un período muy sensible para mí y para mi hijo. Ahora mismo tampoco quiero decir más porque hay trámites y han pasado cosas muy graves». No esperamos nada grave y esperamos noticias.