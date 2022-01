«Don’t Look», esta es la película del año – Corriere.it

Desde Aldo Cazullo

El golpe con Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, con su culpable ficticio, cuenta (y se ríe) la pandemia y el descrédito de la política y la información.

“¿Sabes cuántas reuniones apocalípticas hemos tenido? Crisis económica, armas nucleares, inteligencia artificial hostil, contaminación atmosférica, sequías, hambrunas, epidemias, crecimiento demográfico, el agujero de ozono …», esta frase clave pronunciada por el presidente de los Estados Unidos es suficiente para explicar la Razón

«no buscar» Es la película del año: Tanto el que acaba de terminar como el que acaba de empezar. Porque al inventar un cometa imaginario, el cometa en camino a la Tierra, puede decirnos e incluso hacernos reír de las diversas emergencias que nos están pasando por alto. Empiece por lo más peligroso: Desacreditar la política y la información.

Presidente Janie OrleansInterpretada por Meryl Streep, quien ha afirmado que es la mejor en cada oportunidad, es el tipo de mujer de Donald Trump. Proviene de negocios y ocio. Es desastrosamente superficial, pero lleva el pulso de la audiencia y tiene una sensación de hogar. Su brazo derecho es su hijo (menos preparado que Ivanka). está siendo Claramente republicano, incluso si los detalles no se detallan específicamente porque son básicamente detalles de: Sobre el escritorio de la Oficina Oval, sostiene una foto de Clinton abrazándose como si también llamara a los demócratas. Al principio, la presidenta no se atribuyó el mérito de la amenaza, temiendo que le costara las elecciones de mitad de período; Solo para montarlo entonces, para desviar la atención de un escándalo sexual (envió fotos íntimas de su pareja, que se postuló para la Corte Suprema). READ Ladies 'Paradise 6 26 de noviembre de 2021: Episodio

Pero la cabeza de un sinvergüenza es inapropiada Eso ya lo hemos visto. Y quizás más de uno. El verdadero villano de la película es Peter Isherwell.El tercer hombre más rico del mundo, el rey de los teléfonos móviles Bash, en una frase maravillosa: «El que compró y luego perdió la Biblia de Gutenberg». En resumen, Isherwell es el resucitado Steve Jobs, acompañado de Bill Gates. (Las Biblias de Gutenberg son en realidad docenas, mientras que el Codex Leicester de Leonardo es solo una, y es suya) Y por Elon Musk: No es una coincidencia que Isherwell tenga una nave espacial lista para escapar del desastre, en busca de un planeta en el que esté implantada la vida humana. Obviamente, comienza solo. Como verdaderos maestros de Internet, Isherwell sabe todo sobre nosotros, incluso cómo vamos a morir. Él sabe que incluso aquellos que piensan que son perfectos son en realidad No hace más que escapar del dolor y buscar placer.. Y es el único que comprende de inmediato que el peligro es realmente grave; Pero no hasta el punto de renunciar a sus ganancias. Y también porque en sus manos el presidente es prestamista y manipulador.

Ocho años antes de los tuits de TrumpObama fue el primer presidente en usar Internet o engañarse a sí mismo pensando que puede hacerlo. Empujándolo a la Casa Blanca también con una inteligente campaña digital, pensando que podría seguir montando el tigre, preguntó a sus seguidores: ¿Cuáles son las primeras cosas que quieren hacer? Nadie habló de impuestos ni de empleos; Se le pidió al presidente afroamericano que liberara las articulaciones y revelara los secretos de los ovnis. Pero Internet y las redes sociales no solo han subestimado la política. Robaron el alma de la información. Después de la negativa del presidente, los descubridores del cometa, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence extraordinariamente obsesionados con un anillo en la nariz rojo y un pop, recurren a un gran periódico llamado Heraldo de Nueva York, evocar Los New York Times (Lo cual se lo tomó con auto-sarcasmo: en la reseña citó «el famoso periódico neoyorquino por su edición gótica», como diciendo: La película realmente nos pertenece). Pero los periodistas, rodeados de expertos en algoritmos, no están interesados ​​en una historia que atraiga algunos clics; También por la actuación desastrosa de los dos mundos en Morning Talk, que estuvo dominada por una reconciliación entre dos influencers, un DJ y una cantante que se involucró en la defensa de los manatíes (Ariana Grande, en realidad en parte). READ Macbeth de Verdi en La Scala, retransmitido en directo por Prima- Corriere.it

En este mundo de absurdos Eso podría convertirse en Internet, la noticia del fin del mundo no se considera inicialmente. Entonces genera la ola de conspiración que ya hemos visto acumularse con la pandemia. Solo al final, cuando ya es demasiado tarde, nos apresuramos a tomar medidas: Naciones Unidas planea una misión en vano; Están organizados en secreto por China, Rusia e India, pero fracasan (quizás el mismo Escherwell los interrumpió); Ariana Grande envía manatíes al infierno y atrae a otras personas influyentes al combate; Sin embargo, la presidenta está pidiendo a sus electores que no miren el cometa que se acerca, específicamente «no mirar hacia arriba», ya que la alarma es en gran medida elegante y radical. elEl resto de la trama ya se conoce

(el servicio de mensajería Fue el primero en afrontarlo en Italia gracias a Aldo Grasso), y en cualquier caso no queremos estropear las sorpresas. Sin embargo, es interesante notar cuánto habla la película de nosotros como ciudadanos del 2022. El mundo que describe es nuestro; Así como productores y actores.

para financiarlo desde Netflix, Otro maestro de Internet, brillante y despiadado asesino de cines: la obra se proyectó en los cines estadounidenses el 10 de diciembre, pero nadie se dio cuenta; El enfrentamiento entre fanáticos y críticos explotó cuando llegó la Navidad. Las dos heroínas han movido sus apuestas hacia la montaña de la desigualdad global: $ 25 millones para Lawrence, $ 30 millones para DiCaprio (en compensación, las dos se hicieron cargo de Streep. Leonardo no quería que apareciera desnuda en la última escena, ya que en realidad fue reemplazada en una pose de repuesto.; Lawrence lo llamó la Cabra, un acrónimo de «el más grande de todos los tiempos», el más grande de todos los tiempos; Incluso si Meryl primero se da cuenta de que su joven compañera de clase le ha dado cabras, cabra precisamente). Algunas cosas buenas entre las muchas: las adorables imágenes de hipopótamos y otros animales grandes abrazando a los cachorros, que se enumeran como parodias insidiosas de la ternura en línea y las características estilísticas de películas desastrosas; Y el guerrero descarado que cae de soldado glorioso Disparan al cometa y gritan: «¡No me darás vida!» Ojalá podamos decir eso también en 2022; Pero solo a modo de broma, y ​​con la sonrisa que nos regala la película de Adam McKay. READ ¿Las hermanas Selassie ridiculizadas por los autores?