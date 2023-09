“Donaré la mitad de las cuotas a los jóvenes discriminados por su orientación sexual” – Corriere.it

Luego de la polémica que surgió por algunas frases (“f…o di m…a”) Introducción en el evento A Selinunte (Trapani) dentro del Festival de la Belleza, morgan decidido a Done la mitad de sus honorarios de X-Factor A “un centro de acogida para niños que han sido rechazados por sus familias de origen por su orientación sexual o identidad de género o porque han iniciado un proceso de transición”. Todo esto lo hizo a través de una publicación social en su cuenta de Instagram: “En los últimos días he querido reconstruir lo que pasó pero ciertamente no quiero esconderme ni justificarme y quiero repetir lo equivocado que estuvo lo que dije”, escribió Morgan. , de No oculta que cometió un error y repite sus disculpas“Quiero que mi disculpa sea sincera, sincera y clara y que esté dirigida a todos porque sé que lastimé a mucha gente, y también se la hago extensiva a mis compañeros de X Factor y a todo el personal de allí. La frase que dije dista mucho de mi identidad como ser humano, quiero repetirla. Todo el mundo sabe que no soy homófobo, pero eso no basta, no justifica ni justifica.