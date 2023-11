Días oscuros en los que no puedo ver, pero tengo una sonrisa de emergencia en mi bolsillo.

Invitado del episodio Che tempo che fa, emitido el domingo 5 de noviembre, Vincenzo Mollica recordó las anécdotas más divertidas de su carrera y recibió sorpresas de Roberto Benigni y Fiorello.

Vincenzo Mollica Fue invitado a un episodio. Como está el clima Transmitido el domingo 5 de noviembre. El periodista fue recibido en el estudio con un largo aplauso. hoy ella tiene 70 años Fue entrevistado por Fabio FazioÉl contó algunas historias divertidas sobre ella. Vida profesional. Es más, hablar de ceguera: «¿como estoy? Supongamos que hice estoÉl se presenta: «Un historiador impresionable e impresionable.« Le explicó a Fazio:

Estamos prácticamente en una etapa previa al reconocimiento. Impresionista porque siempre me han gustado los pintores impresionistas. Es admirable porque si no lo fueras, no podrías ser periodista a menos que estuvieras influenciado por lo que viste. Tres cosas me han beneficiado en esta carrera: curiosidad, pasión y esfuerzo. Me gustaría ser como el señor Magoo, el hombre de los dibujos animados que no veía nada y afrontaba todos los peligros con absoluta agilidad. Ojalá tuviera la luz dentro de mí que tenía el Sr. Magoo. Cuando hay días malos lo único que necesitas es una sonrisa en el bolsillo y yo siempre intento tener esa sonrisa. Incluso en los días en que no puedo ver, necesitamos una sonrisa de emergencia. La memoria trae cosas maravillosas.

Vincenzo Mollica en Che tempo che fa, entrevista a Fabio Fazio

Durante la entrevista con Fabio Fazio, Vincenzo Mollica recordó a Andrea Camilleri. Dijo sobre él:Compartí este viaje hacia la ceguera con Camilleri. En algún momento me dijo un día, cuando nos estábamos perdiendo de vista: “Ven Vincenzenino, quiero abrazarte” y yo le dije: “Andrea si nos encontramos” (risas, ed.).«. Él continuó:

Me dijo que cuando perdiera la vista (él la había perdido por un tiempo) los sueños se volverían más claros. Los colores se volverán más claros. Antes de dormir, no contaba ovejas, sino que revisaba cuadros. Me dijo que después de perder la vista, todos los demás sentidos acudieron en su ayuda: “Yo que ya no tengo gusto ni olfato, mi gusto ha vuelto y reconozco el sabor de la pasta Nakasiata”.

Amor de su esposa Rosa María

Vincenzo Mollica compartió con los espectadores cómo nació este amor de 50 años con Rosa María: “Estoy en deuda con Jaber. Este año celebré 70 años de mi vida, llevo 50 años con mi esposa Rosa María y se lo debo a Giorgio Gaber. Tenía una Vespino naranja y fui a Cattolica donde estudié. Una noche había un show de Jaber, fui con Rosa María y ese concierto fue una prisión. Nos enamoramos y desde entonces, durante 50 años, no nos hemos vuelto a separar. Cuando entrevisté a Giorgio le dije: “Rosa María y yo nos enamoramos gracias a nuestra pasión por tus canciones”. “Se ve que fue de alguna utilidad”, me dijo Giorgio.«.

READ En el estudio de Sevda en Terra Amara Pino Encino: “Solo tengo un testículo, en una relación íntima me centro en otra cosa”, luego habla de su novia Giorgia Meloni

Sorpresa Roberto Benigni

Fabio Fazio ha preparado una sorpresa para Vincenzo Mulica: un mensaje en vídeo de Roberto Benigni. El director y actor le dijo al periodista con palabras llenas de cariño y agradecimiento:

Hola Vincenzo, que placer estar aquí contigo. Soy Robertino. ¿Pero sabes quién es Vincenzo Mollica? Es algo extraordinario, una de las personas más divertidas y sensibles, cuantas veces lo has intimidado durante las entrevistas, porque no puedes resistirte. Hay que tocarlo, amarlo, sentirlo. Era el periodista más inteligente y cariñoso que he conocido.

Roberto Benigni explicó que en todas las etapas más importantes de su carrera, el único periodista que lo entrevistó fue Vincenzo Mulica: “No criticaba, siempre hablaba bien de películas, series y cómics. ¿Sabes por qué? No porque fuera un adulador, sino porque eligió hablar sólo de lo que le gustaba. Y yo quería hacer lo mismo. Sólo quería hablar de las cosas que amo, y en este momento, de hecho, quería hablar de ti, Vincenzo Mollica.El periodista agradeció mucho la sorpresa:

Gracias Roberto, gracias quedé impresionado. Poeta de la comedia y de la vida. Tuve la suerte de entrevistarlo, probablemente la mejor entrevista de mi vida con la vida de Celentano. Estaba en mi hombro.

El mensaje de Fiorello

Fiorello también quiso sorprender a Vincenzo Mollica. Ella le envió un mensaje en video que comenzaba sarcásticamente:Quien les habla está autorizado por el comité de redacción porque, como saben, en la RAI no podemos ir a Novi, especialmente en los programas que conduce Fabio Fazio. Para comunicarnos con usted, hemos creado Fiorello con inteligencia artificial que nos protege de posibles acciones legales.Después de que Vincenzo le dijera a Mollica que lo amaba en todos los idiomas, concluyó: “Llevo 30 segundos en noviembre y ya he recibido una transferencia bancaria, eres tan poderosaFabio Fazio a cambio:Zahra, ven, el doblón está listo, te esperamos.«.

Vincenzo Mollica y las historias más divertidas de su carrera

Vincenzo Mollica llevará al escenario el backstage de su carrera con el monólogo “El arte de no ver”. El periodista explicó que aunque muchos editores le pidieron que escribiera su autobiografía, él prefirió no hacerlo porque nota la tendencia de muchas personas a fijarse en los hechos y no hablar realmente de su pasado. Luego contó algunas historias sobre su carrera.

Lo primero que hice en televisión fue una entrevista al Dalai Lama. El director que me contrató, Emilio Rossi, me envió al extranjero. El Dalai Lama estuvo dispuesto a darme un par de líneas y regresé muy contento, pero las redujeron a un minuto y treinta minutos y las retransmitieron a medianoche.

Y sobre Adriano Celentano: “Entrevista muy divertida con Celentano en San Remo. Le hice preguntas y él respondió con silencio, con caras más bonitas que las respuestas. Lo retransmitimos por Tg1 a las 20 h con mucho gusto y satisfacción.Entonces Mike Bongiorno recuerda: “Mi primer recuerdo televisivo es Mike Bongiorno. Fue como ver a un astronauta, un caballero de otro planeta, fue como ver a Clark Kent en persona. Siempre he preferido a Clark Kent a Superman y Mike era como él, era una sublimación de la normalidad.Mollica también recordó cuando Federico Fellini le pidió que lo ayudara a escribir cartas de disculpa por no estar presente para recibir los premios: