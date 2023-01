Deteniendo las ventas en PlayStation Store, Ubisoft reembolsa los pedidos anticipados – Multiplayer.it

Según informes de PlayStation Lifestyle, parece que Calavera y huesos Ella estaba Ha sido retirado de la venta en PlayStation Store Y que Ubisoft también avanza con Reembolsos de pedidos anticipadosseñalando los problemas que parece tener el juego para llegar definitivamente al mercado.

De hecho, el La página oficial de Skull and Bones en PlayStation Store Le permite incluir el juego en la lista de deseos pero no comprarlo a través del procedimiento de pedido anticipado, lo que significa un cambio de estrategia en el título respectivo. Además, hay muchos informes de que Ubisoft está reembolsando los pedidos anticipados, especialmente para los ricos. Edición de lujo De $100, lo habría pagado hoy.

De hecho, una cosa debe estar ligada a otra: si un juego se retira de la venta en la tienda, los pedidos anticipados realizados recibirán reembolsos, pero está por ver si esta iniciativa es una acción automática debido al cambio de lanzamiento. tiempos o algún otro problema que ha surgido por la catástrofe del proyecto de Ubisoft que parece incapaz de encontrar su camino al mercado.

Curiosamente, el juego aún se puede reservar en otras tiendas como Xbox One, por lo que esperamos más información al respecto. Hace unos días, parecía que Skull and Bones se había retrasado nuevamente, así como tres juegos no anunciados cancelados por el editor francés. Luego, se lanzó un nuevo video de juego que muestra cómo el título se encuentra en un estado avanzado de desarrollo y, por lo tanto, debería llegar tarde o temprano.