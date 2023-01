Abierto de Australia: el programa completo para el domingo 22 de enero de 2023. Fallando en la valla de Tsitsipas, los Blues luchan por lograrlo

Jannik Sinner ITA, 16/08/2001 – Fotografía Getty Images

yannick pecador También superó el escollo de Marton Fukovich, recuperándose del 0-2 y pasando así a los octavos de final del Abierto de Australia. descuento en la calle, Stefanos Tsitsipas, es de tomar con pinzas, dado que el griego ha ganado cuatro veces en cinco encuentros. Según las casas de apuestas, tal y como informa Agipronews, Tsitsipas sigue siendo el favorito para llegar a cuartos de final, con 1,50 contra 2,50 de los azules. En 2022, Sinner perdió ante Tsitsipas dos veces, primero en el Abierto de Australia y luego en Roma, sin ganar un solo set. También se espera una tendencia para este partido, con un 3-0 a favor del griego a los 3, extrañamente bajo entre los puntajes precisos.

Estadio Rod Laver – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

B. Brian / m Brian Contra Mohamed Baghdatis / m

(1) I. Swiatek Frente a (22) E. Rybakina

(hora italiana: 02:30 (hora local: 12:30))

(10) mi. Hurkacz Contra (29) S Corda

Estadio Rod Laver – hora italiana: 09:00 (hora local: 19:00)

(3) S. Tsitsipas contra (15) c. pecador

(24) pulg. Azarenka frente a L.Zhu

Estadio Margaret Court – Hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

stefani / R Matos v. Arenas Bemáticas / m pavich

(17) c. Ostapenko v. (7) Jim Goff

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

J. Lehecka v. (6) F. Auger-Aliassime

(hora italiana: 05:30 (hora local: 15:30))

Estadio John Kane – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

c negro / R. Stubbs Contra Ai Majoli / B. hoja / (4) E. Mertens contra T Papus / k Mladenovic

(hora italiana: 02:30 (hora local: 12:30))

(31) Y. Nishioka Contra (18) K. Khachanov

(hora italiana: 04:30 (hora local: 14:30))

(3) do. Pégola Contra (20) B. Krejikova

(hora italiana: 07:00 (hora local: 17:00))

Kia Arena – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(eso. plagio / (A) J. Nedunchezhiyan contra J.Chardy / F. Martín

norte. barrientos / a. Bihar para Ponzi / a

H. Ness / J. Zelenski contra M Purcell / J. Thompson

(hora italiana: 03:30 (hora local: 13:30))

(inodoro) m. pullmans / (inodoro) Bobrín Opuesto (2) R Ram / (2) do. Salisbury

(8) do. Dabrowski / (8) M. Purcell contra (WC) L. Cabrera / (inodoro) c. Herrero

Estadio 3 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

jim buxa / M Ninomiya v. (11) H. Chan / (11) g. Yang

(WC) T Jadeki / (ciclo del agua) H. Invierno K. Arroz vs / E Roh / J.Tishman v. (3) G. Dabrowski / (3) G.Olmos

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

norte. melchar martinez / m cubo medio Contra (6) E. Pérez / (6) e. Heliovara

T. Townsend /J Murray En contra (5) d. orillas / (5) norte. Mictec

Tribunal 5 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Y. Konstantinova Contra (13) R . stober

B. Djuric contra vaya china

(10) El. udvardi Frente a R. Dencheva

Ewald / en yang contra C. Meester / S. Zhiyenbaeva

(7) El Tian / (7) C.Williams contra b. Djuric / Z.Ludoski

Cancha 6 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

S. Zhiyenbaeva contra A. Smejkalova

(7) H. Matsuoka contra el tian

w chang contra c. Felipe

(6) El Moyano / (6 a. Smekalova contra Y. Bartashevich / A. Ibragimov

en. Yakubenko / O. Ojakaar Vs. (6) a. Falsificador / (6) años. Chu

Corte 7 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

C. camuflaje contra T. Berkieta

evans contra l taylor

(8) Danlina / (8) Santa Mirza contra un Kalinina / a. furgoneta uytvank

(hora italiana: 03:00 (hora local: 13:00))

M. Kolodziejova / m Vondrousova Frente a (7) B. Haddad Ma’aya / (7) s. cambiar

(WC) M. Inglis / (wc) J. Kobler contra K. Mladenovic / J Caballé

Cancha 8 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(o) segundo. loh v. (4) a. gia

XU No v. (WC) L. Fairclough

(1) bloques / (1) J. Fonseca contra K. Bigun / m

(WC) El Fairclough / (ciclo del agua) yan contra E. Milic / F. ritmo

(inodoro) un / (WC) Ji Chang v. (2) un / (2) un. Radulov

Cancha 12 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(5) m. vamos contra (o) l. carbono

(Secreto. Tokayev contra (o) t. hatori

(WC)J Gregg / (inodoro) e. Kim contra (5) S / (5) e. Cosa hecha rápidamente

L. carbone / f. Virgilio Perini contra T. Berkieta / J. Schwerzler

Court 13 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Erkan Contra (15) R. Jamrichova

Muhammad al-Lami v. (7) Andreeva

(14) k. Edingren contra P. Schoen

F. Bondioli / m kreznik Opuesto a Camuflaje C / E. Diamante

METRO. Ciubotaru / E. Daniels Contra (2) m. andreeva / (2) un. Korneva

Tribunal 15 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(inodoro) nm. Oliveira Frente (9) m

una. murthy contra D. Suvirdjonkova

(4) norte contra E. Seidel

Erkan / M Jessup contra un murthy / madre. Rwenska

Tribunal 16 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

(1) O Saito contra (WC) S. Webb

(inodoro) B. marinkov contra J. Schwarzler

(Sá. Zamanukh v. (12) H. Jones

A. Guichard / a. Krug contra (4) e. Kinoshita / (4) o Saito

Tribunal 17 – hora italiana: 01:00 (hora local: 11:00)

Camino Nandal Frente a A. Frusina

W Sonopi contra S

(inodoro) s. tsujioka contra (o) l. Morilla

una. Crahan / R. Sakamoto contra Y. Nandal / Zagula

Muhammad al-Lami / A. Cielo contra un grechkina / Dr. Soverzhonkova