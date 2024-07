Descubriendo formas extrañas en la atmósfera superior de la Tierra

Los científicos de la NASA han descubierto un fenómeno interesante en la ionosfera, una parte de la atmósfera terrestre situada entre 48 y 965 kilómetros sobre nuestras cabezas. Este descubrimiento podría ayudar a mejorar la previsión meteorológica y las comunicaciones por radio.

La ionosfera se carga eléctricamente durante el día, cuando la luz del sol incide sobre ella, y esto crea haces de plasma de partículas cargadas que se ven aún más afectados por el campo magnético de la Tierra. Las protuberancias y burbujas de plasma crean las formas que ahora se observan.

¿Cuáles son estas extrañas formas que descubrieron los científicos?

Crédito: Laskar et al.

Estudios anteriores han demostrado que las crestas se agrupan. Los modelos informáticos sugieren que las condiciones atmosféricas bajas podrían empujar el plasma hacia abajo. «Los primeros informes sobre fusiones sólo se hicieron en condiciones de perturbación geomagnética», dice Fazlul Laskar, físico ionosférico de la Universidad de Colorado. «Esta es una característica inesperada en condiciones geomagnéticas tranquilas».

Extrañas burbujas en forma de «C».

Otro descubrimiento que desconcertó a los científicos fue la aparición de burbujas invertidas en forma de C en el plasma. Se cree que estas formas son creadas por los vientos en el suelo, del mismo modo que las direcciones del viento pueden dar forma a la inclinación de un árbol. Sin embargo, Gould descubrió que estos elementos C se forman sorprendentemente juntos, a veces a una distancia de hasta 634 kilómetros, lo que nuevamente sugiere la participación de factores más locales, ya sea un huracán u otra cosa. Por ahora, estos elementos C parecen ser relativamente raros, y GOLD solo ha observado dos de ellos hasta ahora. Sin embargo, los investigadores están interesados ​​en estudiarlo más a fondo y descubrir qué está sucediendo en la ionosfera.

