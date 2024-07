“Déjame vivir la experiencia de ser coanfitrión”.

Carlo Conte será el anfitrión del Festival de San Remo 2025, lo sabemos, pero ¿quién lo apoyará? Desde hace meses circulan rumores de que Elodie y Annalisa serán las próximas coanfitrionas del evento. Conte mantiene la boca cerrada y (aparentemente) aún no ha contactado con nadie, pero los dos cantantes han hablado de ello. Si Elodie, vía Vanity Fair, dice que no repetirá la experiencia porque se centra en la música, quien no subestima la idea es Scaroni.

En declaraciones a Radio Subasio, Annalisa dijo estar dispuesta a aceptar una posible propuesta para albergar el festival: “¿Estoy preparado para acoger el Festival de San Remo junto a Carlo Conte? Dios mío, deberías preguntarle. De hecho, planteemos primero la hipótesis básica: por el momento, Carlo Conte no se ha puesto en contacto conmigo ni me ha dicho nada. Así que todo lo que estás leyendo son chismes y existen. Este chisme también es algo bueno, pero sigue siendo un chisme.». Luego explica: “¿Haré eso? Sería bueno decirlo. Una vez en San Remo sin estrés no sería tan malo, te soy sincero. Entonces esto podría ser algo bueno. ¿El atractivo de Carlo Conte? Por supuesto, Carlo, déjame tener esta experiencia pacífica. Lo cual puede resultar agotador por otras razones que puedo imaginar, pero lo haré. Será otro gran paso para mí y mi carrera. Veremos».

No sólo San Remo, Annalisa también habla de sus colegas: “¿Cuáles son algunos artistas emergentes que admiro particularmente y con quién colaboraría? Debo decir que amo a Anna, la quiero mucho y nunca lo he ocultado. También quiero mucho a Clara. Estaría encantado de cooperar con ellos. Entonces no es fácil determinar quién es un jugador emergente, porque muchos jóvenes ya han hecho muchas cosas tremendas. ¿Y si hago un dueto con Laura Pausini? Está claro que estamos hablando de un gigante, de alguien que ha sentado un precedente. Imagínense si no quisiera cantar con un artista así.».