De Venezuela a las pistas de esquí. Santa Teresa 1796 El ron conquista Cortina

Es un venezolano «viejo» que sabe demasiado y tiene una invitación a una cena privada en Cortina. En plena Semana de la Moda llega Santa Teresa 1796, un ron añejo galardonado, elaborado artesanalmente y hábilmente mezclado. Será protagonista de aperitivos exclusivos con cóctel en el Hotel De Len, y será la base de un menú especialmente creado con platos a juego. Y para los fanáticos de los espíritus de meditación, la cooperativa tendrá una ventana emergente dedicada a personalizar botellas.

Nacida en el valle serrano de Aragua en 1796, en la hacienda del mismo nombre, Santa Teresa 1796 adopta el estilo tradicional de solera, habitualmente utilizado en la elaboración del jerez. Cada botella contiene parte de la primera barrica de 1796, ya que la barrica original nunca se vació. Sin embargo, cada vez que se fabricaba una nueva botella, el barril se llenaba con un ron un poco más pequeño y este proceso se repetía para cada botella.

¿Y qué hace este ron en Cortina? Calentamiento de la semana de la moda. Mañana (9 de diciembre) será el protagonista de los aperitivos en el Hotel De Len a partir de las 19 h. Seis cocteles perfectamente balanceados, entre ellos The Right Hand, Santa Cooler, The Old Venezuela, y tres exclusivos del hotel (Foamy Colado, Milky Mango y Venezuelan Breakfast). Aquellos que pasen a cenar también tendrán la oportunidad de probar el clásico cóctel 1796 Old Fashioned.

Pero esto no es todo. Porque el 10 de diciembre en el Vip Club habrá una cena a base de platos elaborados con Santa Teresa 1796. Desde risotto con ron y peras hasta solomillo de cordero, glaseado de castañas con sirope de arce y Santa Teresa 1796.