Capcom fija fecha en The Game Awards 2022 para ‘anuncios increíbles’ – Multiplayer.it

Aunque puede tratarse de un simple mensaje promocionando el evento, el tuit publicado por la cuenta oficial de Capcom Estados Unidos realmente parece indicar una posibilidad Anuncios y noticias Viniendo de la marca editorial Los premios del juego 2022.

«¡Estamos emocionados de ver The Game Awards el viernes para todos los increíbles anuncios y premios! ¡Asegúrate de seguirnos!» Este es el tweet de Capcom sugiriendo posibles próximas novedades. De hecho, la carta parece estar escrita desde el punto de vista de un espectador, pero siendo uno de los editores externos más importantes, es muy probable que se trate más bien de su participación directa en el evento.

Por tanto, parece que Capcom está llamada a estar presente en The Game Awards 2022, con anuncios, tráilers o noticias relacionadas con algunas de sus novedades. Rumores no faltarán, aunque solo sean especulaciones e información completamente no confirmada, pero aún podemos empezar con los clásicos titulares completos sobre posibles novedades del sello japonés.

Hay muchas ideas: desde el siempre verde Dragon’s Dogma 2 hasta desaparecer Pragmata, incluso el inesperado Dino Crisis, dado que algunos rumores hablan del regreso de un viejo cartel de terror. Además, hay títulos confirmados como Exoprimal y Resident Evil 4 Remake, por lo que hay muchas posibilidades sobre los contenidos de Capcom en The Game Awards 2022.