¿De qué está hablando? – Multijugador.it

Bethesda Nordic y Xbox Suecia Intercambiaron algunos tweets sugiriendo que 21 de abril Habrá algún tipo de evento no especificado.

Como puede ver abajo, Norte Él escribe: «Hola, Xbox Suecia, ¿estás entusiasmado con nuestra cita del 21 de abril? ¡Prometemos que será bueno!». Xbox Suecia responde: «¡Sí, nos divertiremos juntos en Estocolmo el 21 de abril!» (Esta última es una traducción automática).

No está claro a qué se refieren, pero dado que no hay mensajes similares en las cuentas internacionales y estadounidenses de las dos empresas, nos hace pensar que se trata de un evento regional, quizás interesante pero no presagio de noticias importantes. En otras palabras, no parece ser una fecha de evento. campo de estrellas.

Por supuesto, también es posible que esta sección de Bethesda y Xbox compartan estos tweets antes de los canales principales, y pronto descubriremos más. De momento solo podemos especular, por lo que habrá que esperar nueva información oficial al respecto.

Qué esperas? Según múltiples fuentes, el anuncio de Bethesda Showcase es inminente.