De perla venezolana a pueblo fantasma. migración de personas.

De María Pisano

«Yo digo que Congo adora – es un pueblo neolítico de pescadores poetas.

Boyd Lamars creó esta forma de vivir el cabello de Tambyn.

Y no pueden ser sino poetas estos seres que viven de la pesca,

Haban sobre el agua, no le hacen mal a nadie,

en sí mismo es protección mutua

y no envidian la suerte de otros. «

DN Montero

Figura 1: Imagen de la película «Borrar una vez en Venezuela». (Crédito: Mymovies.com)

1. Congo Mirador: del cine a la realidad

En 2020, la directora Annabel Rodriguez Ross dirigió su película «Borrar una vez en Venezuela» Muestra al mundo el destino de un pueblo y un lugar de otra época, la Congo Mirador en el Distrito de Zulia en Venezuela.

Congo Mirador es uno de los pequeños Ciudades Flotantes en el Lago de Maracaiboun destino para los turistas atraídos por la vida sobre pilotes y la pura presencia de los relámpagos, relámpagos que iluminan el cielo durante 297 días al año.

Sin embargo, la vida perfecta de todo el lago se ha visto interrumpida lentamente en las últimas décadas desde entonces. Altos gastos de vida es un fenómeno sedimentario Que poco a poco se apoderó de la superficie del lago y obligó a sus habitantes a hacerlo migraciones masivas.

2. Los Orígenes del Pueblo Supremo Agua

Darío Novoa Montero, en su libro «Congo mirador – pila – vivienda lago de Maracaibo» Publicado a principios de la década de 1970, identifica pequeñas comunidades en la provincia zuliana de Pekinas Venecia que, a pesar de ser ricas en petróleo, no sucumbieron a la fascinación por el petróleo y mantuvieron una naturaleza impoluta y un estilo de vida basado principalmente en la pesca.

Congo es una pequeña bahía situada en la orilla occidental del lago, formada por las puntas de Ologó (Ologá) y Congo. Hay muy pocos datos sobre el nacimiento de la comunidad, los más fidedignos y encontrados en los archivos del poder ejecutivo del estado Zulia, confirman la existencia del Congo desde 1885. Inicialmente, hacia 1894, constaba de unas seis casas. se construyeron en el interior del lago sobre estacas que servían de vivienda a los pescadores. Esta bahía está como a una legua de la boca Río Catatumbo.

La zona es sin duda la parte más rica del lago para la pesca y sus playas desiertas proporcionan un excelente fondo marino.

Según los testimonios recogidos por el autor, en un principio el Congo y el Mirador eran un todo en sí mismo. Mirador estaba ubicado en lo que hoy es tierra firme, cerca de la bodega del Gran Ferrocarril del Táchira, a la que llamaban «La Casita», donde se realizaba la navegación costera de mercancías y tenía solo unas 10 casas. El Congo era parte de la ciudad sobre el agua hoy. Los dos estaban juntos en ese momento, el Congo Mirador. El Mirador luego desapareció, porque el río Bravo cortó la corriente del lago con su crecida, y la gente de Mirador se mudó al Congo y construyó allí sus casas, y así se unieron los nombres de ambos en el Congo – Mirador. Se dice que el nombre Congo se deriva de los llamados cuentos europeos del Congo.

Inicialmente el pueblo flotante constaba de 50 fincas habitadas por familias de pescadores que habían escapado del hambre y la persecución del régimen, seguidos por comerciantes y gente común en busca de un lugar donde vivir en paz.

A principios del siglo XX la comunidad comenzó a crecer rápidamente con la construcción de casas reales además de los ranchos que pasaron de 20 a 84 en pocos años, la comunidad pronto también contó con varios establecimientos comerciales para las necesidades básicas, una iglesia dedicada a la Virgen del Carmen construido con donaciones de toda la comunidad y la escuela.

Además de la caza tradicional, los habitantes también criaban ganado, en particular gallos de combate, y establecieron un sistema de cultivo sobre pilotes, creando verdaderos jardines flotantes con tierra traída del continente utilizando paqui-paqui (pequeños botes parecidos a canoas) y cayucos (Barcos que parecen canoas pero sin motor).

Figura 2: Lago de Maracaibo. (crédito: Mypixies)

3. Sedimentación y disminución lenta de la población

Pero en las últimas décadas, la situación de los habitantes del Congo-Mirador y de las ciudades flotantes del lago de Maracaibo ha cambiado radicalmente.

Las aguas del lago y la pesca han dado paso al lodo y la vegetación, arrastrados por las aguas del río Catatumbo que atraviesa Colombia para desembocar finalmente en el lago de Maracaibo.

El cambio profundo en el curso del río se debe principalmente a la presencia de plantaciones a lo largo de su fondo de una naturaleza inclinada a las necesidades humanas para asegurar el riego de los campos. Esta restricción provocó una entrada masiva de escombros y vegetación acuática al lago, lo que resultó en un cambio irreparable para el ecosistema y la economía de las comunidades. Pekinas Venecia.

En un principio, los vecinos de la laguna pidieron ayuda a las autoridades del Zulia, pero el recurso no fue oído y a partir de 2013 se inició. los Disminución de la población. sin cazar La economía local se ha derrumbado.Sumado al aumento desorbitado de los costos de la gasolina para operar las lanchas que la gente mueve y trabaja dentro del lago, debido a la grave crisis económica, social y política que azota a Venezuela desde ese año.

Los residentes también vieron verdaderas Cambio de ecosistema Lo cual también trajo consigo animales diferentes a los habituales, ahora ranas, serpientes y otros animales viven sobre zancos. El sedimento también trajo consigo una crisis turística. El agua del lago es de color marrón y no supera los 40 cm de altura y el río Congo aparece como uno pradera desiertauna comunidad fantasma sumergida en el barro.

hasta la fecha 200 familias De los que habitaron el Congo-Mirador, solo quedan 10, una migración sin precedentes sustentada en el olvido de la Revolución Chavista que olvidó a estas comunidades. Antes de la reciente conversión de moneda que eliminó los cinco ceros, los comerciantes de las regiones de Mérida y Zulia les pagaban solo 100.000 bolívares en efectivo ($0,02) por kilogramo de mercancías y luego las revendían a precios 9.000 veces más altos, y gasolina. Los barcos tienen el doble de ingresos. Para agravar aún más la situación, también está la ausencia total de establecimientos comerciales para las necesidades básicas, por lo que los «pueblos de agua» se ven obligados a ir al continente a comprar bienes de consumo, y el viaje dura unas tres horas.

La escuela ahora está cerrada, se ha derrumbado por sí sola y hay escasez de maestros y médicos. los derechos Básicos de los Venezolanos No garantizado En estos lugares un porcentaje mayor que en el resto del país azotado por la hiperinflación, la prohibición de El petróleo y la crisis social y política que hizo Venezuela El segundo país del mundo con la tasa más alta de éxodo, solo superado por Siria, que fue golpeada por la guerra civil. Los que pueden escapar a tierra firme mientras la mayor parte de la población se traslada con la casa montada en las barcas en las comunidades vecinas, en primer lugar cerca de Oluja.

Es difícil no poner nombre a este desplazamiento que, aunque de forma limitada, es un ejemplo clásico de migración ecológica. De hecho, el cambio climático y la despreciable acción del hombre han hecho que la zona sea lo suficientemente inhabitable como para obligar a sus habitantes a huir en busca de condiciones de vida dignas. El tema de los migrantes ambientales y la protección de sus derechos ha vuelto a estar en el centro de atención en las últimas semanas, particularmente por las inundaciones en Pakistán, pero hay un éxodo similar en diferentes partes del mundo desde América Latina hacia África, incluidos aquellos que recuerda la sequía que azotó a Eritrea y obligó a su gente a migrar en masa.

Para colmo en las condiciones de vida de estas personas, no se reconoce la protección bajo el derecho regional e internacional. Hasta el momento, de hecho, no contamos con una definición uniforme de migrante ambiental cuya única mención se remonta a 1985 en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el que se define como “Las personas o grupos de personas que, por razones de cambios ambientales repentinos o progresivos, que afecten negativamente su vida o sus condiciones de vida, se vean obligados a abandonar su territorio de manera temporal o permanente y, en consecuencia, se muevan dentro o salgan de su país.. Su posición todavía se debate vigorosamente en la ley hoy en día, y no ha sido debidamente reconocida a la luz de los cambios climáticos y ambientales graduales que están devastando el planeta.[1]

4. La difícil situación ambiental del lago de Maracaibo

condición lago de maracaibo Parece que no se limita a la sedimentación en el lado noroeste. detectar fotos Un lago todo verde con manchas de aceite, En septiembre de 2021 por la NASA, provocó bastantes quejas de científicos y organizaciones ambientales internacionales.

Los científicos argumentan, de hecho, que los remolinos verdes, grises y marrones que lleva la corriente son fuentes contaminación Para el lago, que se extiende por más de 13.000 km y esto tiene un impacto significativo en Condiciones ambientalesY el salud y economia de los habitantes que viven en el lago.

Sus aguas están completamente cubiertas de bacterias dañinas para el hombre y los animales marinos, las cianobacterias que se alimentan de los nutrientes del lago, incluidas las descargas domésticas e industriales de las ciudades costeras vecinas que provocan Acumulación de nitrógeno y propagación de estas algas en la superficie. Esta condición no permite que las plantas marinas hagan la fotosíntesis debido a la falta de luz solar y por lo tanto todo el ecosistema del lago muere lentamente.

Otro factor preocupante es manchas de aceite Apareció en la superficie del lago debido al derrame de petróleo de los oleoductos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la industria petrolera nacional venezolana, que ha explotado en gran medida los campos ubicados en el lago.

Se teme que las tuberías no hayan sido reparadas en más de 50 años y que estén vertiendo constantemente hidrocarburos al agua del lago. Ante esta evidencia, el El gobierno de Venezuela no ha dado a conocer ningún dato. Maracaibo es uno de los lagos más antiguos del mundo y el más grande de Sudamérica. Originalmente era de agua dulce, pero debido al dragado comercial, se ha convertido en un estuario, donde se mezclan el agua dulce y salada. Otro aspecto preocupante es su conexión con el Mar Caribe a través del Golfo de Venezuela. De hecho, se teme que más de 20.000 barriles de petróleo se hayan derramado en el Caribe en los últimos años.

Figura 3: Imagen satelital del Lago de Maracaibo. (crédito: NASA)

5. Conclusiones

Todos estos factores tienen un efecto devastador no sólo en Economía Todo el lago pero también en salud De sus habitantes que se bañan en aguas contaminadas, consumen alimentos contaminados y se ven obligados a migrar para sobrevivir ante el descuido de las autoridades.

Si el gobierno venezolano invirtiera en el mantenimiento permanente de las estaciones y en una campaña Refrescante y calmante El lago y sus afluentes garantizarán Mejores condiciones de vida A los locales les dará un nuevo impulso por una economía sostenibleEspecialmente para la pesca y la agricultura a su costa. Minería Por el contrario, el presidente Maduro ha aumentado dramáticamente desde 2016 con una amplia campaña de concesiones a empresas extranjeras que no fueron transparentes.

Figura 4: Atardecer en el Mirador del Congo. (Crédito: Wikimedia Commons)

(Descargar análisis)

nótese bien



[1] Para la contribución de «otro contenido sobre este tema» a Jean Charles Island: https://www.amistades.info/post/dall-isola-di-jean-charles-fino-al-gange-non-%C3%A8-jules-verne-queste-sono-le-migrazioni-ambientali