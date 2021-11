«De De Philo …». Inglés Conti riendo

anterior primero Giuseppe Conte Tiene poco que ver con el idioma inglés. La evidencia es un video que ha aparecido en la red en estas horas: las fotos muestran al ex primer ministro entrometiéndose, con un poco de pasta en salsa británica, en Revolución de la esperanza, una iniciativa organizada por Instituto Nexust en Amsterdam el pasado fin de semana.

Una ‘Conferencia en el Extranjero’, entonces, se ha puesto de moda para identificar iniciativas de esta naturaleza en estos días. Líder Movimiento de 5 estrellas Fue invitado como Patti Smith, nieta de la expresidenta estadounidense Mary Trump, líder de la oposición en Bielorrusia, etc. En la lista también destaca otro participante italiano: el Padre Antonio Spadaro, Director La Selta Cattolica.

El tema del encuentro es la revolución por aparecer en el mundo de SarsCov2, con todas las consecuencias de eso – Puedes leer en el sitio web de la iniciativa. – También desde un punto de vista «espiritual». Sin embargo, el video de Conte corre el riesgo de volverse viral en otros aspectos y ciertamente no por el tema del evento.

Debido al inglés que Conte habló durante el evento, en realidad circuló Parodia Publicado por quién sabe quién. La web, como sabemos, no perdona casi nada. Actuaciones del ex primer ministro Giallorossi y primer ministro amarillo-verde que no parecen menospreciar el inglés hablado por el ministro Luigi Di Maio o por otros defensores dado el mundo de Grillino. Incluso el eurodiputado Dino Giarroso, que tuvo algunos problemas con el idioma británico durante una sesión del Parlamento Europeo, podrá, después de escuchar el discurso de Giuseppe Conte, dar un suspiro de alivio. Parece entender que en el hemisferio Grillino, nadie puede identificarse como un hablante nativo sobre el tema, en resumen, y ese es probablemente el caso para todos mejor.

Las dificultades son comprensibles y los desacuerdos sobre este tema serán inútiles. a una sonrisa Sin embargo, uno puede escapar si piensa en un cierto endurecimiento cultural de los círculos mediáticos cercanos al movimiento 5 estrellas que siempre están dispuestos a trabajar alrededor de los defectos de los demás. Y así nos enteramos en el video que Conte también necesita pausas para pensar y un largo «eeeeee» antes de pronunciar una oración en un idioma que no es el suyo. Las expresiones «De di velu» y «Coscenzis» también corren el riesgo de volverse virales, además de ser un «importante para la primavera» mal entendido. El discurso se puede escuchar a través del video. quien publicó eso es YouTube En un canal llamado «Dangeloario».

Giuseppe Conte participa en la reorganización del Movimiento 5 Estrellas. Esta debería ser la semana de la elección de la nueva Secretaría Política. Entre los posibles cambios y mejoras, recomendamos, pero sin presumir, a diferencia de otros, un agradable curso de inglés en grupo.