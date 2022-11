Davies hace historia y luego se derrumba: Kramaric arrastra a Croacia y elimina a Canadá del Mundial | primera página

allá Croacia Superar Canadá Con 4-1 en el marcador, Marruecos responde, y se le suma en lo más alto del grupo: a puerta Kramarik con un stent Livaga y MajerInútil es el primer gol de América del Norte en la Copa del Mundo que anotó davies.

el partido – Comienzo de pesadilla balcánica: 68 segundos después, un centro de Buchanan para entrar davies y un cabezazo desde atrás de Levakovic: 1-0, y los de Herdmann se adelantaron en los primeros compases del partido. Entonces la calidad de Croacia es lo primero Kramarik El gol es anulado por fuera de juego, luego en un pase al hueco de Perisic encuentra la manera de empatar. La remontada la completó poco antes del descanso el ex del Inter levaya. Sin embargo, el héroe del partido es el autor del primer gol del equipo de Dalic, que vuelve a celebrar en el segundo tiempo, de nuevo con la ayuda de Perisic: Una parada y regate en el área y un descuido en diagonal no dejan salida a Borganbueno para mantener vivo a Canadá hasta el final pero incapaz de marcar el cuarto gol mayor Orsic no se marca tras un error de Miller. Levakovic, por otro lado, observa bien y el partido termina con la victoria del equipo nacional de ajedrez. Canadá, por lo tanto, queda eliminado. En cambio, Modric y sus compañeros se jugarán el primer puesto ante el que sobre el papel era el favorito del grupoPero en la distancia cara a cara ante la sorpresa de Marruecos.