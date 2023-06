Cuatro niños apuñalados en un parque – Corriere.it

a Esteban Montefiore

La policía arrestó a un solicitante de asilo sirio de 32 años, que presuntamente está casado con una sueca y tiene tres hijos. El balance inicial indica que cuatro niños y un adulto resultaron heridos, tres de los cuales corrían peligro de muerte

Un testigo, Anthony, habló con la cadena de noticias BFM TV: Estaba corriendo, al principio pensé que era un juego, todos corrían. Cuando también vi que los carritos de mano eran empujados a la carrera, supe que algo andaba mal. Una mujer me dijo que no siguiera Porque un hombre estaba apuñalando a todos.Continué y me encontré frente al atacante, los policías estaban allí al frente pero los encontré lentos, no reaccionaron de inmediato, el tipo tuvo tiempo de apuñalar dos veces a un anciano, mientras ellos estaban allí mirando sin hacer nada, Me sorprendió que no dispararan de inmediato, y que la esposa de ese señor estuviera de pie junto a él, afortunadamente no fue atacada, pero estaba en estado de shock y comenzó a gritar a los policías «¡Disparen, disparen!» Y al final lo hicieron pero ese tipo todavía tuvo tiempo de apuñalar de nuevo. Estuve a punto de intervenir porque los policías no podían hacer nada y me sorprendió mucho lo lentos que eran. El hombre que permaneció en silencio durante el ataque nunca dijo nada, debía tener 45 años.. Una vez se quitó el pañuelo o el turbante, frente a mí, no entiendo por qué. Annecy es una ciudad tranquila, corro en ese parque todas las mañanas y nunca imaginé que algo así podría pasar.