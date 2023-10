Cuando tienes invitados, ya no tendrás que ir y venir a la cocina: la solución elegante e inteligente para el almuerzo o la cena.

¿Siempre tienes que levantarte de la mesa para coger los platos que vas a servir a tus invitados? Esto es lo que necesitas.

Tienes invitados a cenar y has preparado una serie de platos deliciosos para que prueben, pero en el punto álgido de la conversación, tienes que levantarte y coger el siguiente plato de la cocina. Si te encuentras en esta situación a veces molesta más de una vez, probablemente necesites algo que te facilite la gestión de la cena en casa. Evidentemente, aquellos que tienen el comedor separado de la cocina tendrán más dificultades para atender a sus invitados. Sin tener que estar siempre ausente para recoger los platos preparados.

Puede haber muchas soluciones a esta incómoda situación, pero no todas son efectivas. Lleva todos los platos a la mesa y déjalos ahí mientras comes., para que cada uno se sirva individualmente, no sólo puede ocupar todo el espacio disponible, sino que puede resultar incómodo para ti y tus invitados. Puede resultar útil estar rodeado de bandejas y platos para evitar tener que levantarse con frecuencia, pero dejará poco espacio para los movimientos y platos de tus invitados por sí solos.

Almorzar o cenar con tus invitados debe ser un momento de relax Para ti y tus invitados, donde el interés principal es disfrutar de la comida y tener una conversación tranquila. Tener que salir varias veces a fregar, además de resultar incómodo, puede avergonzar a tus invitados e interrumpir un momento de intimidad. Aquí deberías pensar en una solución final y cómoda para ti.

El cómodo carrito es perfecto para tu cena con amigos.

Una de las mejores soluciones para superar el inconveniente de levantarse constantemente de la mesa es, sin duda, comprar un carrito grande. El carrito te permite organizar dentro de los diferentes platos que te servirán durante la comida. Al colocarlo a ambos lados de la mesa, siempre tendrás platos para servir a mano. Ahora ya no tendrás que levantarte de la mesa, e incluso para los platos sucios, puedes ponerlos temporalmente dentro del carrito.

El vehículo ideal para estas situaciones es sin duda el propuesto por Leroy Merlin Consta de tres estantes. El Leroy Merlin cuenta con cuatro ruedas con dos frenos. El material con el que está fabricado es acero inoxidable 430, por lo que es ideal para resistir las altas temperaturas de sartenes o platos especialmente calientes. El cochecito también resiste golpes y las ruedas se pueden bloquear fácilmente para evitar que se mueva durante el consumo.