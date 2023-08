Cuando Antonella Clerici dio a luz a un toy boy pero su vida era un auténtico infierno: una revelación

Cuando Antonella Clerici estaba con Eddie Martins su vida era un verdadero infierno: esto es lo que se reveló

Simpático, alegre y espontáneo: Antonella Clerici Es, sin duda, una de las directoras de orquesta más queridas de todos los tiempos por los espectadores de la pequeña pantalla. De hecho, el famoso presentador de televisión presume carrera estelar Y desde hace muchos años, ha estado acompañando a su amada audiencia directamente desde la televisión.

De hecho, basta con pensar en su éxito con Prueba de chefque lo dirigió durante 16 años o un siempre es mediodíaque sigue siendo la casera, y para la versión senior e infantil El sonido. En definitiva, Antonelina es una de las puntas de lanza de Mother Ray.

Además, siete años después de su relación con eddie martins, los dos están de vuelta en el centro de atención de los medios debido a una revelación inesperada. Como bien sabemos, tanto Antonella como Eddie rehacen sus vidas, pero este último tomó a todos por sorpresa. anuncio Arraigado en su romance anterior con Clerici.

En realidad, el hombre lo estaba explicando. recuerdo repugnante De la época en que él y el presentador de música rai estaban juntos. En particular, Martens no tiene buena memoria en absoluto. En Italia.

Antonella Clerici: su historia con Eddie Martins

Eddie Martens y Antonella Clerici se reencuentran 2007 Su relación sentimental causó un gran revuelo desde el principio.

En particular, la diferencia de edad entre los dos, que 13 añoscualquier Orígenes humanosAdemás, él no era del mundo del espectáculo, lo que provocó una discusión.

Antonella Clerici: Lo que Eddie Martins reveló

En este punto, Eddie Martens había revelado que tenía muy malos y nauseabundos recuerdos de su tiempo con Antonella Clerici. En detalle, el hombre admitió que en ese momento estaba recibiendo comentarios discriminatorios sobre su origenEn la frontera del racismo. En resumen, se trata de Muy peligrosa Lo que hizo sufrir a Martens.

De modo que los ex cónyuges terminaron pronto en el centro de la polémica y La recepción de Eddie en Italia no fue buena ni feliz.. De hecho, la ignorancia se ofendió más y ofendió al ex pintor de pueblo solo por su raza y porque no era un hombre de ascendencia italiana.

Ahora, sin embargo, afortunadamente, Eddie ha vuelto a encontrar la felicidad. en otro país Evidentemente, lo reveló. Nunca volverá a vivir en Italia. Por la estrechez de miras y la estrechez de miras de algunos de los habitantes del hermoso país.