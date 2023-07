Cuadrado para el Inter: Al llegar el martes, Corva entrevistará al ex Juventus | primera página

El Inter cerró el trato de Cuadrado con un año de contrato y un patrimonio de 2,5 millones de euros Por el futbolista que, como si nada, se desnudaba de blanco y negro para ponerse los nerazzurri. Eso era lo que necesitaba Inzaghi, nada de qué quejarse. Desde un punto de vista puramente técnico, el colombiano es indiscutible, pero trae consigo un pasado que el protagonista ha visto muchas veces de los desagradables episodios vividos contra los nerazzurri. Peleas con Perisić primero, luego con Handanović. Y también unas simulaciones que resultaron decisivas en cuanto al resultado final. En definitiva, para el hincha del Inter, Cuadrado siempre ha sido el ‘enemigo’, el jugador de la Juventus. Un poco como Pavel Nedved en el pasado, quien luego se convirtió en gerente durante mucho tiempo con Andrea Agnelli. La situación de Cuadrado, en particular, ha provocado una oleada de indignación en Estados Unidos Curva Nord, que ha optado por mostrar civilizadamente toda su oposición a este tipo de operaciones, que no corre el riesgo de saltarse, como sucedió en cambio en el pasado con este intercambio inventado entre Inter y Juventus con Vucinic y Guarin como protagonistas. Por tanto, Cuadrado llegará a Milán el martes por la noche, pero mientras tanto, la afición nerazzurra ha querido aclarar su posición y presentarse al respecto.Estoy en viale della Liberazione justo antes de las 6 p.m., llegando lentamente en gotas y bultos. En ese momento, el técnico que vela por las relaciones entre el club y el Inter Curve bajó a hablar con la afición. Para satisfacer las demandas de los Ultras. Esta es la esencia del discurso: «No nos gusta CuadradoSin embargo, no lo estamos discutiendo técnicamente. Está lejos de nuestros valores. El proceso ahora está completo, pero antes incluso de que pise el campo. Nos gustaría conocerlo para aclarar todas las diferencias entre Inter y Juventusentre Milán y Turín, porque Jamás aceptaremos las posiciones que se ha permitido estar en blanco y negro«. después de la comparación Ha llegado luz verde para el club y pronto Curva podrá dejárselo claro a Cuadrado sus propios puntos de vista. Un trato hecho, desde todos los puntos de vista.