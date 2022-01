A medida que se acerca el nuevo año, los entusiastas e inversores del sector se preguntan qué Las mejores criptomonedas para invertir en 2022. Los traders anticipan una nueva expansión en el mercado de las criptomonedas en los próximos meses, que se verá favorecida por varios factores: Se habla de introducir reglas específicas para los activos digitales y la consecuente expansión de la oferta de servicios relacionados con los activos digitales. finanzas descentralizadasSin olvidar la apertura de las grandes corporaciones al uso de bitcoins u otras monedas para transferir grandes cantidades de dinero.

Criptomonedas para invertir en 2022



Entre las criptomonedas más interesantes a evaluar a la hora de decidir dónde invertir se encuentran los principales activos del mercado y algunos de los tokens menos conocidos, pero con alto potencial de crecimiento.

Esta discusión no es un estímulo para invertir, comerciar o comprar criptomonedas, sino más bien una colección de opiniones y predicciones de los principales expertos del mercado.

1. Bitcoin (BTC)

en 2022 Bitcoin Seguirá siendo la primera opción para los inversores. En el año que acaba de terminar, la reina de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento del 60% en su valor, y en noviembre alcanzó un nuevo récord histórico por encima de $ 68.000. Predecir la dirección futura de BTC siempre ha sido un gran desafío para los analistas, pero muchos creen que lo será en 2022. Puede superar sus alturas actuales. Así te sitúas en niveles muy interesantes. La perspectiva de que EE. UU. Adopte regulaciones sobre BTC y la introducción en los mercados financieros de nuevos instrumentos derivados enfocados en criptoactivos son solo algunos de los factores que podrían facilitar el impulso de Bitcoin en los próximos 12 meses. Obviamente la tendencia continúa creciente Las criptomonedas pueden verse afectadas negativamente por las prohibiciones adoptadas por países como China o Rusia, aunque este último aún no ha emitido ninguna restricción oficial sobre las transacciones de minería o criptomonedas. Sin embargo, es innegable que los ojos de las finanzas globales permanecerán en Bitcoin durante mucho tiempo.

2. Ethereum (ETH)

Como Bitcoin, también para Ethereum Los expertos predicen un año dorado. La criptomoneda lanzada por Vitalik Buterin en 2015 cerró el año 2021 con un boom: desde principios de año se apreciaba más del 400% Frente al dólar estadounidense, su crecimiento se ha enfrentado a menos obstáculos que el crecimiento de Bitcoin. En 2022, unactualizar Con quien convertir ETH al protocolo prueba de participaciónGracias a esto, se reducirán los costos de transacción y el consumo de electricidad de las computadoras utilizadas para extraer Ethereum. La apreciación de la moneda también se verá favorecida por el desarrollo del ecosistema. DeFi y mercado NFT, dado que Ethereum Blockchain juega un papel muy importante en ambos sectores. En los meses siguientes, cada token ETH podría negociarse por encima de los $ 5,000, pero según algunas predicciones, no se puede descartar un movimiento más cercano a los $ 7,000 para fines de 2022.

3. Moneda Binance (BNB)

El token oficial del intercambio de Binance tiene una nota especial debido a las muchas características nuevas que llegarán en 2022. Primero, una actualización reciente en Blockchain para Moneda de Binance Enviar un trabajo quema simbólica Automatizado: este es un proceso mediante el cual ciertos tokens BNB pueden retirarse de la circulación para contener el suministro general. Según lo declarado por la alta dirección de Binance, el objetivo de suministro a largo plazo es de 100 millones de BNB. Si la capitalización de mercado de la altcoin se mantiene estable a lo largo del tiempo alrededor de $ 87 mil millones actualmente, el precio de Binance Coin se moverá en el rango de $ 870- $ 900. El crecimiento del token de Binance en 2022 también puede ser respaldado por las asociaciones recientes firmadas entre el intercambio y las instituciones de los EAU. El acuerdo es parte de un proyecto masivo para crear un Centro de codificación en Dubai, una ciudad que apunta a convertirse en la meca de las empresas Blockchain.

4. Solana (SOL)

Solana Fue uno de los grandes descubrimientos de 2021: entre enero y diciembre su valor aumentó en más del 10,000%. SOL ha ganado una gran popularidad gracias a la velocidad con la que se realizan las transacciones en su Blockchain, que se utiliza cada vez más en el desarrollo del ecosistema DeFi y en el mercado de tokens no fungibles. Las criptomonedas tendrán todas las credenciales para convertirse en una de lasAsesino de EthereumUn término por el cual los inversores se refieren a altcoins que son una alternativa a Ethereum en varias áreas de aplicación. Como han señalado muchos analistas, Solana seguirá siendo optimista a largo plazo y podría superar los $ 300 para fines de 2022.

5. Cordón (USDT)

También en 2022 el embarazo No puede faltar en la cartera de los inversores más experimentados. La moneda estable está muy valorada debido a su vínculo con el dólar estadounidense, que brinda una fuerte protección contra la volatilidad excesiva del mercado, que no desaparecerá en el nuevo año. Sin embargo, todavía hay algunos puntos importantes relacionados con las monedas estables, como el impacto que la regulación criptográfica arriesga en la oferta de monedas USDT a los usuarios de EE. UU. Sin embargo, los analistas no dicen que estén preocupados por el futuro de Tether, ya que ninguna otra moneda estable disfruta actualmente de una apreciación tan alta entre los comerciantes: solo mire la brecha de $ 36 mil millones entre la capitalización de Tether y la capitalización de Tether. USD. MonedaEs la segunda moneda estable más utilizada.

6. inSure DeFi

El proyecto nace con el objetivo de aportar unSeguridad de Crypto Wallet de los titulares de tokens SURE dentro de una semana de la compra. La cobertura de seguro que brindas DeFi no confirmado Protege el capital de la devaluación de la billetera, el fraude en línea y el robo de malware. La cobertura básica se obtiene comprando 2,500 SURE y un seguro de capital de hasta $ 1,000 por 120 días, mientras que con el plan premium, el capital de hasta $ 140,000 está protegido por dos años. Los titulares de tokens también pueden ganar de forma pasiva Hasta 60% Del valor anual de los SURE, que han ganado en los últimos 12 meses más del 200%. Dado que este es un proyecto incomparable en el escenario DeFi, es probable que se espere un crecimiento saludable en el valor de InSure en el transcurso de 2022.

7. Decentraland (MANA)

descentralización Es la criptomoneda conectada a la plataforma del mismo nombre para realidad aumentada que ofrece a los propietarios la oportunidad de vender o comprar activos digitales, como parcelas virtuales para construcción o herramientas para mejorar la apariencia de su avatar. El token MANA utiliza el token ETH Blockchain y su titular puede participar en la gestión de la plataforma. En los últimos meses, el valor de esta criptomoneda ha crecido más de un 4000% gracias a noticias relacionadas con el desarrollo de metaverso Desde muerto y otras importantes empresas tecnológicas de Estados Unidos. La criptomoneda Decentraland se puede comprar en los principales intercambios como Binance, Huobi, KuCoin y Coinbase, lo que indica un precio más alto en el futuro en función del aumento de la demanda del mercado.

8. Cardano (ADA)

Cardano y uno más «Asesino de Ethereum»Se compra y se guarda durante el nuevo año. Su tendencia a corto plazo no parece muy emocionante, aunque los expertos se han mostrado optimistas sobre la posibilidad de ver un fuerte aumento a mediados de 2022. Varios proyectos de finanzas descentralizadas se están ejecutando en ADA Blockchain, y al menos treinta nuevas aplicaciones. Disponible en la primavera del nuevo año. Sobre su rival Ethereum, Cardano conserva la característica interesante de ejecutar completamente la Prueba de participación, que se le agrega Velocidad de transacción más rápida Y una tarifa mucho más baja. Según pronósticos recientes, el precio objetivo de la ADA para 2022 está entre $ 3 y $ 4, niveles que algunos creen que pueden subestimarse.

9. TIRA

sector financiero Proporciona a los titulares de NFT acceso a liquidez sin tener que vender necesariamente sus tokens no fungibles. Al igual que las otras criptomonedas ya mencionadas, STRIP tiene una oferta agregada muy baja que podría impulsar una perspectiva alcista a largo plazo: solo 50 millones de tokens. En octubre, los fundadores del proyecto anunciaron que habían recibido $ 1.5 millones de préstamos del fondo de capital riesgo que evaluó favorablemente el plan de negocio. Tras el boom registrado en 2021, el mercado de tokens no fungibles se prepara para continuar su expansión también en 2022, y los analistas no dejan de expresar su optimismo por todos los proyectos relacionados con este sector.

10. Internet de la energía (IOEN)

Energía de Internet Se ha propuesto como una alternativa ecológica a las principales monedas digitales del mercado DeFi gracias al protocolo peer-to-peer Holochain, que no requiere una minería que sea costosa en términos de impacto energético y ambiental. Aquellos que poseen el token digital IOEN pueden beneficiarse de la electricidad extraída de fuentes de energía renovable para sus hogares, pero debe tenerse en cuenta que los tokens en cuestión se encuentran actualmente en cantidades limitadas. Este es otro factor que mantiene altas las expectativas de los analistas a largo plazo, ya que es probable que el valor de la criptomoneda altamente deflacionaria aumente en los próximos 12 meses.