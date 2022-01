¿Cómo será el 2022? Ocho preguntas para el Año Nuevo, nuestras predicciones – Corriere.it

Desde Francesca Basso, Carlo Bordoni, Dario Di Fico, Massimo Gagini, Federico Fobini, Giuseppe Sarsina, Vincenzo Trioni, Franco Venturini

¿La Rusia de Putin está invadiendo Ucrania? ¿Veremos el regreso de Trump? ¿El arte está destinado a volverse digital? ¿Cambiarán nuestros estilos de vida? Respuestas de expertos

¿La Rusia de Putin invadirá realmente Ucrania?



Habrá guerra en Ucrania? En su mayoría no. Por qué ponlo adentro Costará mucho en términos de sanciones económicas y financieras. Porque Biden se quitará la máscara del garante de Occidente, ya que el presidente ha anunciado que no intervendrá militarmente en caso de una invasión rusa. Ninguno de los dos puede tirar con fuerza, y ninguno puede perder la cara en casa. Por eso abre el 10 de enero, Después de las llamadas telefónicas entre la Casa Blanca y el Kremlin, Las negociaciones sobre la seguridad del continente de gran importancia para Europa se mantuvieron al margen a pesar de las consultas con Estados Unidos esta vez. Las demandas iniciales de Putin son inaceptables y él lo sabe con seguridad.

Cientos de miles de hombres desplegados en la frontera con Ucrania ahora quieren Fomentar la negociación con Biden, llegaron a un compromiso sólido pero no anunciado: los soldados rusos regresarían a los cuarteles y Ucrania no se uniría a la OTAN. En resumen, tómate tu tiempo. Pero ojo, porque si no se llega a este acuerdo, Putin tendrá que hacer algo militarmente en Ucrania para no empañar su reputación en casa. Por ejemplo, abrió el camino para llegar a Crimea por tierra. (Paolo Valentino)



¿Veremos el regreso de Trump y los hijos de Trump?



Aunque prohibido en Facebook y Twitter, la enojada vista de Donald Trump ha acompañado El primer año de la presidencia de Biden. En 2022, los trumpistas y sus líderes volverán a estar a la vista. El objetivo: socavar a la mayoría de los demócratas en la Cámara y el Senado en las elecciones de mitad de período previstas para el 1 de noviembre. Donald planea derrotar tanto la investigación judicial de la Organización Trump como la investigación del Comité de la Cámara al respecto.El ataque al Capitolio el 6 de enero el año pasado. Si es así, Trump puede anunciar su candidatura a la presidencia para 2024 poco después de las elecciones. En cualquier caso, su dominio del Partido Republicano y del mundo conservador en general es incuestionable. Los medios de comunicación de derecha, liderados por Fox News, han dejado de lado durante mucho tiempo a las voces más moderadas. Verdadero: los prestamistas convencionales buscan alternativas poco probables. Mientras tanto, el ex presidente ya ha recaudado $ 1.2 mil millones de oscuros inversores institucionales para Lanzamiento de su plataforma social: Truth, La Verette.

(Giuseppe Sarsina)

¿Empezará a volver la inflación en Estados Unidos y Europa?



El éxito de los bancos centrales en Previsión de inflación en 2021 Se debe advertir a todos que no se pronuncien en 2022. Christine LagardeEl director del Banco Central Europeo dijo en enero que es probable que el ritmo de los aumentos de precios sea de alrededor del 1,3% anual en los próximos meses. La Fed Summit estaba hablando de eso. La inflación está por debajo del objetivo a largo plazo (2%). En cambio, hoy la proporción es del 6,8% en los EE. UU. Y del 4,9% en la zona euro, pero no fue la miopía de los banqueros centrales. La complejidad de un sistema en el que es extremadamente difícil para las personas más competentes tener en cuenta la infinidad de variables sanitarias, comerciales, políticas, demográficas o logísticas que afectan los precios. Pero si aceptamos que entendemos la economía un poco mejor que cómo las hormigas entienden su jardín, es posible describir el paisaje desde nuestra perspectiva: la inflación regresa casi (pero no inmediatamente) a sus bancos en Italia y Europa, mientras que En los EE. UU., La Fed o la Casa Blanca deberían ajustar las tasas o los subsidios para frenar la subida de precios. Siempre que las autoridades de Washington se atrevan a desafiar a las autoridades de Wall Street. y el electorado. (Federico Fobini)

¿El trabajo dejará de ser la clave de nuestra identidad?



IEl fenómeno social que se identificó en América a principios de 2021 gran resignación Renuncias masivas de trabajos duros o mal pagados: se han convertido en un Impresionante reorganización: No dejar el trabajo, sino redefinirlo y repensar su peso en la vida cotidiana. Un proceso, de diferentes formas y con distintos niveles de severidad, destinado a manifestarse en muchos países, incluida Europa: desde Alemania y Gran Bretaña sin camioneros hasta países con profesión turística, como Italia lucha por encontrar personal para restaurantes y hoteles. El impacto de este replanteamiento, alimentado por el impacto de Covid, una discordia en la vida de todos nosotros, será más fuerte en los Estados Unidos por dos razones: Primero, porque el trabajo (y sus ingresos) define quiénes son los estadounidenses. Que para los italianos y los europeos en general. Y luego porque en este período, aprovechar la repentina escasez de mano de obra (para jubilaciones anticipadas parto Y para bloquear la inmigración), muchos en los EE. UU. Han podido disfrutar de mejores condiciones de trabajo (quizás de forma remota) o han pasado de trabajos muy exigentes y exigentes, desde camareros hasta enfermeras, a trabajos mejor pagados y más gratificantes. (Massimo Gaggi)



Incluso si hay contaminación, ¿aumentará el consumo de carbón?



La producción de electricidad está experimentando un tipo de cortocircuito: La Unión Europea aspira a ser climáticamente neutra para 2050 Elimina carbono Todos los sectores de la economía que prefieren la electrificación de servicios y la producción a partir de fuentes renovables, mientras que al mismo tiempo la creciente demanda de energía se satisface instantáneamente mediante el uso de fuentes fósiles. China, que produce el 60% de su energía con carbón frente al 11% de la Unión Europea, decidió en octubre pasado aumentar su producción y usos domésticos (pero ya no financia plantas de carbón en África). Cuando se trata de energía, las opciones son siempre a largo plazo porque la planta no se construye de la noche a la mañana. Pero también el daño por dióxido de carbono. No cambiar nuestros hábitos ahora tendrá un impacto en un futuro no muy lejano. Sin embargo El aumento de los precios del gas ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad de las opciones ecológicas de la UE En un escenario global donde China e India seguirán usando carbón. Y los países de la UE que usan energía nuclear, que no produce dióxido de carbono pero que tiene un problema de desechos radiactivos, lo están manteniendo hasta el punto de que, salvo fluctuaciones, terminará en la calificación verde de la unión. (Francesca Basso)

¿Estamos todos de acuerdo en que el coche eléctrico es el futuro?



No, la sensación predominante es que la polémica y la polémica por el coche eléctrico continuará a lo largo de 2022. Bruselas ha optado, y el gobierno italiano ha acordado, fijar un plazo de 2035 en el que no se venderán más coches con motor de combustión interna. La resistencia, ya sea expresa o implícita, por parte de los fabricantes no está destinada a disminuir. De hecho, según un extenso informe de tiempos financieros En los últimos días se está poniendo cada vez más. De hecho, la velocidad del cambio está en disputa y el objetivo es de alguna manera alterar la fecha de 2035, mientras tanto debido a la controversia (y variación) centrada en la llamada neutralidad tecnológica. El derecho de la Unión Europea a establecer objetivos para la transformación medioambiental Pero tampoco puede describir la tecnología individual (tecnología eléctrica) con la que se puede lograr, argumenta la Confederación Italiana de Industria. Lo que supone otras soluciones como el hidrógeno o los biocombustibles sintéticos. ¿Pero desarrollar estas soluciones, y las infraestructuras de reabastecimiento de combustible, alineadas con la fecha límite de 2035? Es difícil responder si la variación en el tiempo y las técnicas de selección están entrelazadas y, por lo tanto, se vuelven inevitablemente complejas. (Darío de Fico)

¿Veremos el fin de la sociedad que conocemos?



Las sociedades no terminan solo en historias miserables. como en últimos hombres Desde Margaret Atwood el sombra de escorpión Desde Rey Esteban. Pero incluso en las historias más horribles, donde la humanidad se reduce a un destello, siempre existe la necesidad de reconstruir el tejido social. Ahora, no somos exactamente distópicos, pero no se puede negar que algo está cambiando y que algo ya lo ha hecho. No nos damos cuenta de lo que está cambiando, como siempre les sucede a quienes se enfrentan a cambios a largo plazo. Incluso si en 1939 Norbert Elias Ya marcó el comienzo de una sociedad de individuos, y hoy ya estamos notando el aflojamiento de los lazos sociales, emocionales y de la solidaridad. Incluso si nunca podemos liberarnos del deseo de comunidad, de esa necesidad de sentirnos parte de un todo. Luego hay cosas que cambian de repente. De estos necesariamente notamos. Estos son eventos inesperados y abrumadores, nos obligan a cambiar nuestro comportamiento. Pero no son el fin de la sociedad. Quizás podamos hablar de una post-sociedad, entonces solo podemos imaginarla a través de las señales que sentimos en la vida cotidiana. No debe ignorarse, porque ciertamente no habrá vuelta atrás. (Carlo Bordoni)