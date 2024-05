Covid y la “bomba” del Telegraph: “evidencia sorprendente” estadounidense de la propagación del virus

Estados Unidos compartió evidencia «sorprendente» con el Reino Unido en el punto álgido de la pandemia de Covid-19, lo que sugiere una «alta probabilidad» de que el virus se haya filtrado de un laboratorio chino. Así lo reveló el diario The Telegraph, que informó que el tema fue discutido durante una reunión de la alianza entre los servicios de inteligencia conocida como Five Eyes Group (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia), que se celebró el pasado mes de enero. 2021. En particular, Estados Unidos informó que China ocultó actividades de investigación militares y relacionadas con el coronavirus en un laboratorio en Wuhan. Pero según The Telegraph, en una llamada telefónica anterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó pruebas que respaldan esta teoría al exsecretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, y a sus homólogos de Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Dos fuentes de la anterior administración presidencial liderada por Donald Trump -que entonces estaba en el poder en Estados Unidos- hablaron con The Telegraph y acusaron a Raab y al gobierno británico de ignorar la teoría del virus que se escapa del laboratorio debido a la reserva. expresado por el equipo de salud del gobierno, que en su momento apoyó firmemente la evolución natural del virus.

“Vimos varios datos y nos pareció francamente sorprendente”, dijo un exfuncionario estadounidense que trabajó con inteligencia y exsecretario Pompeo. «Está claro que existe una alta probabilidad de que un virus se haya filtrado del laboratorio», dijo la fuente, señalando que el documento del Departamento de Estado se refería a una «obstrucción continua» por parte de China después del descubrimiento del virus y acusaba a los funcionarios de Beijing de «graves violaciones”. Corrupción e ignorancia.» La investigación también reveló por primera vez que oficiales militares chinos trabajaron en el Instituto de Virología de Wuhan en los años previos a la pandemia y que algunos investigadores del laboratorio enfermaron poco antes de que se registraran los primeros casos de Covid en Wuhan. Los dos exfuncionarios estadounidenses explicaron que en ese momento el Reino Unido ignoró las pruebas proporcionadas por Estados Unidos porque el gobierno de Londres describió la información sobre la posible fuga del virus del laboratorio como una “cuestión política radiactiva de Estados Unidos” alimentada por una disputa pública entre ellos. El gobierno y Donald Trump.