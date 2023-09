Covid, hisopos en el hospital solo para quienes presenten síntomas

Roma – Por fin ha llegado la tan esperada circular ministerial. Los casos de Covid-19 están aumentando en nuestro país, debido a la propagación de la variante Iris, que también preocupa en los próximos meses, y el Ministerio de Sanidad está intentando tomar las medidas necesarias. De este modo, el hisopo de exploración se recupera en las salas de urgencia, al menos en el caso de pacientes sintomáticos.

Las personas consideradas en riesgo de infección por SARS-CoV-2 también serán sometidas a pruebas para detectar otros virus. En cambio, no existe ninguna obligación, al menos por el momento, para quienes no presenten síntomas de la enfermedad. La obligación de tomar hisopos al ingresar a las instalaciones hospitalarias ya no está estipulada desde el 1 de mayo. Ahora vuelve a ser noticia, pero aún se encuentra en evaluación médica. En cambio, se espera que las pruebas se realicen en el traslado de pacientes de un edificio a otro y en residencias de ancianos (Rsa).

Con la nueva propagación de la enfermedad, la atención se centra en el diagnóstico diferencial con otras enfermedades respiratorias, así como en comprender el verdadero impacto del virus. En última instancia, las cifras de la pandemia nuevamente merecen atención. La semana pasada se registraron 21.309 nuevos casos positivos en los últimos siete días, un +44% frente a los 14.866 de la semana anterior. Así lo informó el Ministerio de Salud y el Instituto Superior de Salud. El grupo más afectado, una vez más, son los mayores. Es decir, el grupo con mayor riesgo de contraer una infección grave.

