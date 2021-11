¿Covid, Alemania hacia el cierre? Ministro de Sanidad: Estamos en una etapa en la que no debemos descartar nada

El control de Covid en Europa no tiende a disminuir Alemania La situación parece empeorar cada hora. y en Austria Decidió cerrar el lunes. «Estamos en un punto en el que no debemos descartar nada», dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, en respuesta a una pregunta sobre por qué Alemania no se cerró de inmediato. Ante la tragedia de la situación epidemiológica. Europa en general ha sido «privilegiada» durante semanas, ya que lideró el aumento de infecciones registradas, pero hay algunos países que lo están pasando mal. ayer en alemania La canciller Angela Merkel se vio obligada a anunciar la Estrategia de los Tres Umbrales Hoy llegó la intervención del ministro.

«la situación es peligrosa, Es mas peligroso que la semana pasada. La dinámica de la infección no se interrumpe. En cuatro semanas, la tasa de infección con el virus se ha quintuplicado ”, continuó Spahn en una conferencia de prensa en Berlín con el presidente. Instituto Robert Koch. Spahn citó las medidas antivirales decididas ayer.Tendrá que ser implementado y monitoreadoMientras tanto, ayer mismo, el Comité Especializado Alemán sobre Vacunas Stiko actualizó la información sobre el llamado refuerzo, Recomendado para todos los mayores de 18 años. Una mierda se filtró de la reunión de la junta en varios medios de comunicación alemanes que informaron la noticia. La declaración oficial final aún no está lista.

«Nunca podemos perder el tiempo», dijo el presidente de la asociación. Instituto Robert Koch, Lothar Wheeler, en un llamamiento emocionante en una conferencia de prensa en Berlín con el ministro de Salud, Jens Spahn. «Tenemos que recortar las comunicaciones para frenar la dinámica», agregó. Cada día se contagian 10.000 personas en nuestro país. En una cuarta parte de las provincias alemanas, la tasa de infección fue de más de 500, en 12 de estas más de 1.000 «. Wieler no usa medias tintas: «Toda Alemania es un brote importante. Estamos en un estado de emergencia nacional. Ahora debe aplicarse el freno de emergenciaPara Wieler, imponer «2G» donde la tasa de hospitalización supera los 3 pacientes hospitalizados por Covid de cada 100.000 residentes «ya no es suficiente» en la situación actual. Las comunicaciones deben reducirse significativamente. Mientras tanto, estuvo de acuerdo El Bundesrat, el superior alemán Cámara, sobre el nuevo paquete de restricciones.A pesar de la esperada oposición del bloque conservador, que domina la cámara baja en la que está representado el 16 Lander, el paquete, aprobado ayer por el Bundestag, pasó por unanimidad.

epidemia en Rusia 1.254 personas han muerto en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta desde que comenzó la emergencia sanitaria. El Centro de Crisis del Virus Corona informó que el total de muertes ascendió a 261 589. Según los datos del Centro de Crisis, el 2,83% de los pacientes con el virus Corona murieron en Rusia. La situación en Rusia y otros países europeos ha sido trágica durante semanas: en muchos países, la proporción de población vacunada es muy baja. Al mismo tiempo Francia El número de aulas en las escuelas cerradas debido a la pandemia aumentó drásticamente la semana pasada y estableció un récord desde el comienzo del año escolar en septiembre: 4.048 clases, y el ministerio anunció el 0,8% de las aulas en el país para educación cívica. El récord anterior fue el 16 de septiembre, cuando se dejaron 3.300 clases en casa.