Covid-19 en Alemania 76.000 casos en las últimas 24 horas: se ha traspasado el umbral de 100.000 muertos. Austria: más de 600 pacientes están en cuidados intensivos

los Alemania el umbral ha cruzado 100 mil muertos para Covid desde el inicio de la pandemia. La cuarta ola que ha barrido el país en las últimas semanas no se ha desacelerado todavía: solo en las últimas 24 horas, aproximadamente 76 mil infecciones (nuevo récord) e 351 muertes, haciendo la suma 100.119. Las medidas tomadas en los últimos días aún no han surtido efecto y ahora el Primer Ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, ya no descarto un Cerrar antes de Navidad. Una escala en el modelo Austria, donde los números de pacientes en cuidados intensivos, cercanos a un récord histórico, dan motivo para optar por el estrechamiento generalizado que comenzó esta semana. Mientras tanto, también en Francia Llega el primer recuento: el Ministro de Sanidad, Olivier Ferrand, sobre volver a «comprometerse con máscara“En todos los espacios públicos, así como al aire libre en áreas de alto tráfico.

Sin embargo, la situación no solo es peligrosa en los dos países alemanes: ya no está allí. Sin región en un Verdi En Europa en el nuevo mapa del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Italia tiene el mayor número de regiones en amarillo. La provincia de Bolzano y Friuli Venezia Giulia se encuentran en Rojo oscuro, mientras que las provincias de Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Val Aosta, Liguria, Marche y Lazio están en Rousseau. En el resto de Europa, se registró la tasa de infección más alta en comparación con la poblaciónEuropa central y oriental, en países Benelux en esos BANStici en IrlandaTodos son de color rojo oscuro. España, Francia, Suecia y Portugal se encuentran principalmente en la zona roja.

En Alemania – Según los datos Instituto Robert Koch Publicado esta mañana, el número de nuevas infecciones cruzó el umbral por primera vez Casi 70 mil Diariamente con 75,961 nuevas infecciones en 24 horas. El número de la semana pasada fue 65,371 nuevos casos. La incidencia durante los últimos siete días es Aprox.419,7 Cada 100.000 personas, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. El número registrado ayer fue de 404,5 casos, mientras que el número de hace siete días fue de 336,9 casos. A nivel nacional, se registraron 351 nuevas muertes: en Europa, Alemania es el quinto país en cruzar el umbral de las 100 mil muertes, después de RusiaY Reino UnidoY Italia NS Francia. «El peligro es claro. Sólo será posible prevenirlo si hay un entendimiento general y una conciencia común para evitar contactos y respetar los procedimientos», afirmó el político de la CDU. Kretschmer En el Saechsische Zeitung. Si no hay ninguna mejora la semana que viene, «tendremos que afrontar el debate» sobre un posible cierre. El gobernador de Sajonia dijo que estaba convencido de que ocupacion familiar Con los pacientes con covid, aumentará significativamente en las próximas semanas. «Ahora nos estamos preparando para trasladar a los pacientes a otros estados federales». Sajonia, la única tierra en Alemania, registró una ocurrencia semanal 1.074,6 aprox. por cada 100 mil habitantes.

en Austria – En la vecina Austria, la situación de la mujer es alarmante terapie intenso, donde el umbral 600 pacientes. Otros han estado ocupados durante las últimas 24 horas. 41 plazas lo que eleva el número total a 619. Este es el número más alto en 2021. En cambio, el valor más alto se registró desde el inicio de la pandemia hace exactamente un año, 25 de noviembre de 2020, con 709 familias ocupadas. Con 600 hospitalizacionesumbral 5que puede incluir un seguro general, que ya entró en vigor porque se presentó hace unos días.