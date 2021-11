Bandai Namco abre su primera tienda emergente en Milán, justo a tiempo para Navidad

Espíritus de Bandai Namco Entertainment y Espíritus de Bandai Inauguración del primer Buffer a Milán, que brindará una inmersión completa en los productos exclusivos de la empresa japonesa hasta la víspera de Navidad.

La tienda está ubicada en Riba de Porta Ticinese 61 Estará abierto del 1 al 24 de diciembre, los siete días de la semana, de 11:00 a 20:00. La tienda, diseñada íntegramente por Bandai Namco, contará con una gran selección de productos, con ofertas exclusivas y descuentos en videojuegos y figuras coleccionables, pero también habrá estaciones de juegos y Estatua de Elden Ring de Malinia, ya ha sido apreciado por los visitantes de Lucca Comics & Games.



En la tienda emergente de Bandai Namco, también habrá una hermosa figura de Elden Ring de Lucca Comics & Games.

Leamos juntos los detalles del comunicado de prensa de Bandai Namco:

La tienda está diseñada como un itinerario experiencial que guiará a los clientes y visitantes a través del mundo de Bandai Namco a trescientos sesenta grados, se tocará más a sí mismos y les permitirá volver a entrar en contacto con la empresa, después de todo este tiempo. ¡Además, el diseño navideño también será perfecto para aquellos que se dejan encantar en esa época del año! El búfer, que es único, se dividirá en 4 áreas:



¡En la primera sala de exposición será posible ver los nuevos lanzamientos de Bandai Namco Entertainment en una pantalla grande, ver el catálogo digital de juegos y registrarse en el programa de fidelización de EP! C Rewards Club para obtener muchos beneficios relacionados con productos, control de mercadería PAC. El hombre que luego está disponible en el cajero. En la misma sala, Bandai Spirits tendrá algunas exhibiciones. Vistas previas de Banpresto. ¡Y los mejores personajes de Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y más!



La segunda sala será la sala donde hay un archivo.Ichiban Koji, la ganancia instantánea le brinda artículos exclusivos que no se pueden obtener; ¡siempre brinda la garantía de recibir un artículo raro! La jugabilidad es muy sencilla, solo tienes que comprar el ticket y luego comprobar el producto al que corresponde. Además de los conjuntos clásicos de Ichiban Kuji (estarán disponibles para Demon Slayer, One Piece y Dragon Ball), habrá 3 divertidos conjuntos exclusivos de Ichiban Kuji, que solo contienen máscaras. ¡Estas colecciones diseñadas y producidas solo para eventos serán de One Piece, My Hero Academia y Dragon Ball!



Continuando por el camino, entrarás en una sala particularmente rica en contenido: distribuidores de gashapon con 11 sets de diferentes series, un área de videojuegos con 4 estaciones donde podrás experimentar, en consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X), la mayores éxitos y títulos más populares como Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear -Strive-, Little Nightmares II y finalmente LEI, Estatua de Malinia, quien, tras su misteriosa aparición en Lucca Comics and Games, vuelve a admirar, estudiar y fotografiar desde todos los ángulos posibles. ¡Una oportunidad única para los fanáticos de Elden Ring!



La última sala es la sala donde finalmente puedes dedicarte, después de una avalancha de información y sorpresas, a las compras más alocadas, ¡aprovechando las muchas ofertas exclusivas que estarán disponibles para los fanáticos! Descuentos en videojuegos¡Números coleccionables, artículos exclusivos (hasta agotar existencias) para cada compra, promociones especiales y la amabilidad de nuestro personal harán que la experiencia sea única!