Costos de salud mental: necesito ayuda, mi vida está en juego

Bérgamo. Lamentablemente, la salud mental cuesta dinero. julia, de 28 años, vive en el condado de Bérgamo y eligió ese apodo para la recaudación de fondos que abrió para poder volver a vivir. «No suelo pedir ayuda y los que me conocen lo saben bien. Sin embargo, he llegado al punto en que mi vida está literalmente en juego», escribió al describir la campaña lanzada en la plataforma. GoFundMe.

Es la historia de Julia, pero también podría ser la historia de tantas otras personas con problemas de salud mental, a las que se dedica un día en todo el mundo: este año fue el 10 de octubre y También fue testigo de iniciativas en la ciudad de Bérgamo. “Hay salud pública con respecto a estos temas, descartados en CPS -centros psicosociales: cada uno en un CPS tiene asignado su propio distrito y no puede cambiar por ningún motivo, excepto por un cambio de lugar de residencia- pero muchas veces carece de personalidad”, dijo. explica.

“Mi camino psicoterapéutico comenzó hace más de diez años, y poco a poco esto fue sacando a la luz diversas dificultades como la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de ansiedad. A principios del verano de 2021 estuve hospitalizado en psiquiatría, un que me diagnosticaron trastorno bipolar (que consiste en largas fases depresivas severas con algunos días de hiperactividad). Mientras tanto, sin darme cuenta, desarrollé un trastorno alimentario que me llevó a perder 20 kilos en dos meses.

A Julia se le tuvo que asignar un psiquiatra, un psiquiatra y un trabajador social, pero solo se disponía de un psiquiatra porque los demás personajes estaban ausentes y no se reemplazaban.

«Los medicamentos, junto con el tratamiento, me ayudaron al principio, pero luego se afianzó el hipotiroidismo, dice Julia, una afección fácilmente tratable que se convirtió en un calvario interminable ya que la tiroides no funcionaba. Todavía funciona. Incluso después de aproximadamente un año de tratamiento ( dificulta la eficacia de la psicoterapia).”

Las cosas se han vuelto más complicadas en el período pasado: «En los últimos días, he llegado al suicidio con cuidadosa premeditación: los gastos médicos se han vuelto insostenibles y la incapacidad para sostener físicamente el trabajo me lleva a buscar ayuda. La solución se puede encontrar en un estructura especial, pero los costos comienzan a partir de 5 miles de euros.

Decenas de personas ya han participado en el grupo a través de donaciones: el objetivo de Julia es recaudar 5 mil euros: «Con unos pocos euros cada uno será suficiente (hasta 5 euros, la cantidad mínima que permite la plataforma) para marcar la diferencia. Hay sin concesiones ni siquiera sobre la base de ISEE, aparte de la bonificación que solo algunas personas obtendrán por sesiones. Desde 60/70 € en adelante por sesión. Salud mental de los ricos. También hablo de eso para tratar de quitar el estigma. de todos los tabúes que existen, pero además de eso, también tenemos que enfrentar dificultades objetivas. Si no pudiera pagar el tratamiento todavía, definitivamente moriría. No creo que sea aceptable en una sociedad que se define a sí misma como civil. en 2022. No creo que sea normal tener que recurrir a estructuras privadas exorbitantemente caras por la esperanza de recuperación”.

“No creo que lo haga por mí, sino por las personas que me aman: no se merecen una hija/novia/novia suicida. Gracias a todos los que han leído hasta y a quien quiera aportar. de ninguna manera. Y aunque te parezca que no estás solo: no seas tímido, pide ayuda. Las personas que realmente te aman no irán a ningún lado, al contrario: creando una red sabrás que si te caes, no te harás daño».

Las donaciones se pueden hacer en la plataforma GoFundMe en este enlace