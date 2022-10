«Aquí estoy manejando», un lío en la TV – Libero Quotidiano

Mara Venere Explosiones animadas durante el domingo, cuando llegan los concursantes de Bailando con las estrellas. El ambiente en el estudio es muy tenso. Los espectadores notan cierto roce entre Mara Vinier y Alessandra Tripoli, la histórica profesora de danza del espectáculo que en esta versión ha sido emparejada con Enrico Montesano. Trípoli empieza a moverse mucho con libertad y el anfitrión lo detiene.

«Pero estuviste de acuerdo con ella eh, mi hermosa. Déjame terminar porque estoy dirigiendo este programa. Lo que vino a casa es que estuviste de acuerdo con Sylvagia», dice Tripoli, luego interviene. tia mara: «Me encantaría que me lo explicaras aquí». En resumen, la Bailarina de las Estrellas trata de explicar por qué durante el episodio estuvo de acuerdo con Selvaggia Lucarelli en la charla de Rai1 contra el columnista. ¿Puedo explicarme? Mi objetivo era ‘Entiendo muy bien lo que dice Selvagia, pero no puedes decirle que es aburrido porque en cinco o seis episodios queremos darles a los italianos lo mejor de este tipo que nos trae arte de 360 ​​grados’. Pero no me dejaban hablar. Soy una gran fan de él (refiriéndose al editor Enrico Montesano)», dice de nuevo.

Pero no falta la tensión porque Trípoli Parece que quiere asimilar toda la escena televisiva, sin pensar en nada. Entre la bailaora y Montesano hay mucha emoción en pista, pero con el jurado -durante el programa- pasa de todo. La intervención de Alberto Matano es necesaria para defender a Montesano.