Copa Mundial de Voleibol 2022, Italia-Eslovenia 3-0, Azzurri en la final con Polonia- Corriere.it

De Por Francesco Catucci

Los jóvenes de De Giorgi dominan a los eslovenos en una nueva versión de la final europea del año pasado y están de vuelta en la lucha por el oro mundial 24 años después de la última vez.

El set es demasiado fácil y no es un buen ejercicio, se decía: el blues se hizo con el control sin dejar siquiera migajas en la calle. Cuba está muy orgullosa, se dijo: Italia no la dominó, pero tampoco sufrió su desmedida fuerza física. Y ganó, que es lo único que realmente importa. Con Francia una montaña casi infranqueable, se decía: Romain (pieza clave en la selección pero aún no, desde hace unas semanas, en clubes) y sus compañeros lo afrontaron con paciencia, Supieron armar su prolífica bronca cuando era incontenible y dieron el golpe Con intereses cada vez que tienen la oportunidad. Luego, Eslovenia, esta noche, para aparecer en la final europea hace un año. Frente al 9mil Spodek Arena de Katowice, Polonia, Italia luce el vestido más hermoso y regresa a las semifinales con el ambiente de un gran equipo.