Codename Red es el próximo capítulo de la serie ambientado en Japón – Nerd4.life

Assassin’s Creed: nombre en clave rojo (Nombre comercial) es una de las mayores sorpresas entre estos Pie Con motivo del 15.º aniversario de la franquicia Assassin’s Creed. Básicamente estamos hablando de Próximo capítulo principal De la serie, lo que vendrá después de Assassin’s Creed Mirage.

De Assassin’s Creed: Codename Red Se ha visto muy poco, y básicamente es solo una alusión Avance del tráiler En los gráficos por computadora se reveló el lugar: el Japón feudal, completo con un asesino ninja con una hoja oculta. Los fanáticos han estado preguntando por el juego principal de Assassin’s Creed en Oriente durante años y finalmente están satisfechos.

Después de la broma, otros se salvaron. Detalles generales: Será un título premium y retomará la estructura RPG de Assassin’s Creed Origins, Odyssey y Valhalla. Por supuesto, será un mundo abierto.

El desarrollo está liderado por Ubisoft Québec, el mismo estudio que Assassin’s Creed Odyssey. El proyecto está dirigido por Jonathan Dumont, quien anteriormente dirigió Assassin’s Creed Syndicate, Odyssey e Immortals: Fenyx Rising. Dumont trabajó anteriormente en Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory y World of Warcraft (para Blizzard Interactive).

De Assassin’s Creed: Codename Red Ubisoft no ofreció uno día de lanzamiento o detalles de plataformas. Haciendo algunas suposiciones fáciles, es casi seguro que no lo veremos en 2023, el año en que se lanzará Assassin’s Creed Mirage. Lo más probable es que llegue a fines de 2024 o 2025. Para las plataformas, asumimos que para entonces Ubisoft abandonará la generación anterior de consolas de juegos para centrarse en PC, PS5, Xbox Series X y S. Por supuesto, tome Eso último dato Con la debida cautela, ya que son solo conjeturas nuestras, no han sido confirmados oficialmente.