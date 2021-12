Contraje el virus mientras viajaba por Europa. Es una guerra, no entiendo el problema de la falta de fax »- Corriere.it

Desde Elvira cira

La cantante positiva no estará en Petroselli en Bari en la víspera de Año Nuevo. Recibí tres inyecciones de la vacuna y la vacuna contra la gripe también. Estoy en casa con mis hijos y Loredana Lecciso. Cocino y camino por el bosque

Albano es positivo. ¿Cómo es eso posible?



No puedo explicármelo a mí mismo. Recibí las tres vacunas, la más reciente el 6 de diciembre, así como la vacuna contra la gripe.

¿Puede haber demasiado en Navidad?



Pero no, no éramos muchos. Todos están almacenados. En Zagreb, con Kristel y Davor y sus hijos: Kai, de tres años y medio, Kasia, de dos años y la pequeña Rio, de tres meses. También estaba mi hija Romina. Fue un hermoso cumpleaños.

¿Quizás en avión?



Pero quién sabe … De hecho, he estado mucho por aquí. Llegué a Croacia desde Barcelona, ​​donde había actuado en la Basílica de Santa María del Mar para la Fundación Montserrat Cabal: éramos mi novia y yo, y tuvimos varios conciertos juntos. Incluso antes de eso, estaba en Albania para una transmisión por televisión el 24 de diciembre: también me reuní con el presidente Ilir Meta.

Quizás podría haber sucedido mientras regresaba a Puglia desde Zagreb.



He hecho muchas escalas … pero me siento genial, soy de Dios, ¡y no tengo síntomas !.

Su nariz está ligeramente tapada …



Bien … pero de hecho creo que lo tomé. Lo descubrí por casualidad, así que fui a Mesagne a limpiarme Nochevieja en Canale 5 en Petruzzelli en Bari. mañana por la mañana (hoy, entoncesSer molecular: la esperanza es la última en morir. Mientras tanto, soy prisionero de un virus maldito invisible. READ "Extorsión", "te pediré tus ruedas"

Un preso en la casa.



Pero sí, con mis hijos Bedouin y Jasmine. Y con Loredana.

¿Petardeo?



Romina y Loredana son primero las madres de mis hijos, y por eso son sagradas. Este no es el resultado de mi mente, sino el resultado de las cosas que recibí cuando era niño.

Su madre murió antes del estallido de la epidemia.



Se fue de puntillas el 11 de diciembre de 2019. Ahora estaba al final de su viaje terrenal …



En el video que publicó en Instagram, dice que no entiende ningún mensaje falso.. Sin embargo, habría conocido a algunos durante estos dos años aproximadamente.



Sí, conocí a alguien. Pero, ¿qué tienes que decirle? Ni siquiera sé por qué no se corrompieron. Con todo girando como si alguien pusiera la mano en el fuego y luego dijera que no se quema. Para ellos, el fuego es solo una fantasía, otros lo ven. En cambio, esta es la Tercera Guerra Mundial y el virus del enemigo sucio.

¿Cambiaste muchos planes?



Mientras tanto, siento que también iba a cantar en la víspera de Año Nuevo, pero tienes que cumplir con estas reglas sagradas para ser respetado. A lo largo de mi recorrido libre. Se supone que debo ir a los Estados Unidos en marzo. Ya veremos.

¿Cómo te organizaste con tu familia en Cellino San Marco?



Estamos a 4-5 metros y siempre con máscaras Ffp2. Cocino para todos porque es mi pasionPara el almuerzo preparé pargo asado, ensalada de apio de la huerta y fruta de la huerta. Y luego tomo un poco de aire: hoy fue un buen día y caminé mucho por el bosque, entre los animales. READ Gran Hermano Vip 2021 / Eva Grimaldi y Valeria Marini, chispas en la cocina

¿Su villa turística se ha visto afectada por la crisis?



Como todas las actividades. ¡También porque los impuestos llegan a tiempo de todos modos! No me considero un emprendedor, sino un hombre apasionado: todo lo he hecho por mucha pasión, y como detesto parar, cuando no estaba cantando, he hecho el resto, desde mi bodega hasta el turista. pueblo.

¿Tienen muchas reservas para Nochevieja?



Sé que está lleno, pero no podrá mostrármelo, al contrario. Te lo dije: soy un prisionero, como Gulliver.