Conferencia de entrenadores antes del partido Napoli-Salernitana

12.56 p.m.

Mazzarri y la sentencia sobre la jubilación

“Disfruté la soledad” fue una de las frases claves en la rueda de prensa. Mazzarri indicó la posibilidad de trabajar durante toda la semana con el equipo, incluso en el hotel, para revisar videos o quedarse unas horas extra en el campo de entrenamiento para preparar el derbi contra el Salernitana.

12.48 p.m.

Imagen del Nápoles actual

Un momento complicado: el Nápoles está en la novena plaza, aplastado por muchos problemas, no ha marcado en cuatro partidos, incluida la Copa de Italia, no gana desde el 16 de diciembre y en liga (Safety) promedia un punto en los últimos siete partidos. Days, el Inter está a 20 puntos del primer puesto y terminó la primera mitad de la temporada a 22 puntos de la temporada anterior.

12:30

Mazzarri, algunas evidencias sobre la formación y el mercado

El técnico del Napoli no fue más allá: no habló de la formación, sólo insinuó que mañana seguiremos con un 4-3-3 aunque falten varios jugadores que también eran ideales para este sistema respecto al pasado. Como alternativas. Sin embargo, no se habló del mercado de fichajes, a pesar de los muchos nombres que surgieron y De Laurentiis trabajando para reforzar la plantilla.

12.20 h.

Dónde puede jugar Traoré en Nápoles

Junior es un jugador flexible que, a pesar de su corta edad, ha desempeñado a lo largo de su carrera diferentes roles como extremo ofensivo (izquierda), pero también como centrocampista ofensivo, centrocampista central, volante central y segundo delantero. El Nápoles lo está intentando con todas sus ganas y fuerzas, aunque el jugador esté vinculado a otros clubes (como Roma, Milán o Fiorentina).

12.13 p.m.

Mercado de fichajes, Traoré es el primer objetivo en ataque

hAmed Junior Traoré Es el nuevo nombre del ataque del Napoli. Estamos trabajando en una llegada comodín para Bournemouth, un acuerdo de cesión costoso y un diálogo continuo entre los dos clubes. Traoré, el marfileño de 23 años que destacó en Sassuolo antes de pasar a la Premier League inglesa, es un nombre alternativo para Cyril N'Gong del Verona, otro extremo utilizado por el Napoli para fortalecer las bandas.

11:59

Mazzarri sobre Ostegaard

«¿Tendrá Østegaard espacio? No tengo ideas preconcebidas sobre ningún jugador del equipo. Jugará el que sea mejor, no el mejor. Østegaard jugó en el Inter y dejé fuera a Jesús. También tuvo un buen desempeño en el primera mitad y luego en la primera mitad». La segunda parte fue un poco mala «Todos. Si un jugador es bueno de cabeza, tiene que ser bueno marcando y no haciendo goles como un delantero. Son dos cosas diferentes. Te pongo un ejemplo: si alguien «Es bueno con la cabeza, pero simplemente mira el balón y ahí está». El tipo que camina detrás de ti todavía marca goles».

11:54

Mazzarri destaca ausencias y cesiones

«Los jugadores han cambiado, falta Kim pero también falta Lozano, con quien hablé cuando se fue del Napoli porque me llamó la selección mexicana. Los cinco que vienen siempre son tan imprescindibles como el once y Lozano, como Ndombele, fue importante». .” «El año pasado también Elmas, que fue decisivo en Bérgamo. Ahora esos jugadores ya no están y si muchos de ellos empiezan a faltar, también hay una diferencia en las sustituciones, sobre todo si el titular no está al 100%. Son cosas Eso hay que decírselo a la gente: «Me preocupo por el Napoli y los aficionados lo saben».

11.50 am

Mazzarri y su futuro en Nápoles

«¿Siento la confianza del club? Mientras esté aquí haré todo lo que esté en mi mano para motivar a mis jugadores. Desde que empecé a entrenar creo que Mazzarri quiere ganar con el equipo y estoy haciendo todo lo posible para conseguirlo». eso.» «Cuando no tengo éxito me siento mal. Así que el resto no es el problema».

11.49 am

Mazzarri: “Disfruté estar en el retiro”

«Disfruté el paso atrás. Estoy un poco mejor, los he visto pasar más tiempo en el campo. ¿Cambios? Algo es posible, pero veamos quiénes estarán allí. Mientras tanto, me gustaría ver un equipo diferente. «El espíritu del Torino, un partido que aún no he digerido. De hecho, pido disculpas». «Por él, estuve en las gradas y tal vez podría haber estado allí y haber evitado la expulsión contra Monza. ¿Lo vieron los jugadores? ?” ¿Como caída punitiva? Si se pierde como en Turín, deben ser los propios jugadores los que quieran retirarse para mejorar y crecer. Por supuesto que no creo que sea correcto jubilarse en 2024, pero a veces hay que hacerlo”.

11.47 am

Mazzarri y el chiste masoquista

«¿Quería que Mazzocchi estuviera despierto? Quizás era muy inteligente (risas, editor). En el fútbol moderno, la tarjeta roja tiene mucha importancia. Él me decía que pase lo que pase no quiero ver cosas». ir más allá de la meta.» «Las reglas. Si nos provocan, debemos tener la fuerza para pensar sólo en jugar. Somos el Napoli, tenemos que jugar mejor en el campo y no en otras cosas. En el fútbol no hay boxeo, hay otras reglas». Sin embargo, hago un llamamiento a los árbitros: “Hay que proteger a los jugadores talentosos”.

11.44 am

Mazari sobre Kvaratskhelia y Osimen

«Los futbolistas deben pensar en entrenar bien. Su deber es detener todo cuando entrenas y juegas. Lo importante es la camiseta, no la cabeza. Tienes que ayudar a quien juega a tu lado. Al Napoli le importa. A mí no cuidado.» «Se lo dije a Kvaratskhelia y también se lo diré a Osimhen cuando regrese. Pero su primer deber es rendir bien para los jugadores y hacer todo lo posible por la camiseta. No me importa lo que pase afuera».

11.41 am

Comunicado sobre los ausentes del derbi

«¿Recuerdas cuando dijeron que me quejaba? Ahora tengo muchas ganas de hablar. Pero haz los cálculos, mañana faltarán entre 6 y 7 personas en comparación con la primera persona en Bérgamo. Pero eso no significa que hayamos ganado». » «No juego bien con nadie que vaya a estar allí. Para mí, lo que importa es la malicia para llegar al resultado. Cualquiera que esté allí, quiero que haga lo mejor que pueda».

11:39

Mazzarri: “Me aconsejaron que no hiciera una conferencia”

«Alguien me dijo: No participes en la conferencia. En cambio, puse mi cara frente a ella. Los que me conocen lo saben. ¿Recuerdas que a veces no vine cuando gané? En este momento no debemos hide. Pido un poco de ayuda a los napolitanos, pero para el equipo. Soy un experto, puedo manejar cualquier cosa. Dejemos que el público ayude hasta el minuto 95 y luego, si no están contentos, lo correcto es hacer sonar el pitido final”.

11:38

Mazzarri: «Estudié el 4-3-3, me gusta mucho»

«Cuando era joven y desenfrenado, probablemente también cometí errores desde el punto de vista de la comunicación. En el aspecto técnico y táctico, cuando permanecía fijo en mi objetivo después de 21 años de carrera, miraba al Napoli con más interés porque además de animando, me gustó mucho como jugaba y estudiaba el plan 4.” -3-3, y me casé con ella, y vi como se defiende, y ataca, aprendí lo suficiente para decir: Si me llaman voy Y sé cómo. Tengo que acercarme al viejo Napoli porque esa es la formación que me gusta. Pero obviamente tengo que tener los jugadores adecuados para jugar de cierta manera. Ahora tenemos que hacer evaluaciones diferentes, pero estoy convencido de que si tengo los jugadores adecuados que me entiendan, me gustará esta formación tanto como me gustó el 3-5-2 en el pasado”.

11:34

Mazzarri, sus primeras palabras

«Me alegro de haber hecho lo que se hizo esta semana. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y estaba emocionado de hacerlo. Sabes, me encanta trabajar en el campo. Desde que llegué hemos tenido unos días «Hazlo, hemos visto más películas o nos quedamos más tiempo.» En el campo, juntos en el hotel. Pero obviamente sólo el terreno de juego determinará si lo hemos hecho bien. Espero que mañana veamos un Nápoles diferente y más brillante. «El partido de Torino ha sido muy malo desde que llegué. En los otros partidos, aunque perdimos, vi un equipo más corto y no éramos buenos anotando o tuvimos suerte de no perder. Pero en Torino, tal vez porque tuve Hice quizás las advertencias más serias del entrenador, vi a un equipo diferente, lanzaban el balón, jugaban muy poco al fútbol y hacían muy pocos movimientos. Pero repito, tengo confianza en el mañana».

11.24 am

Nápoles Salernitana un año después

La última vez que el Salernitana se enfrentó a Maradona, el 30 de abril de 2023, fue un partido digno del título de la Serie A del Napoli, mientras que mañana, 256 días después, el equipo de Mazzarri jugará por el honor herido y mutilado por los Toros y la esperanza de empezar a salir de algún escenario. calamidad.

11.05 am

Hoy De Laurentiis regresa a Nápoles

Hoy, el presidente Aurelio De Laurentiis regresa a Nápoles procedente de España, entre un traslado escrito y dirigido personalmente y un viaje a Riad para la final de la Supercopa. Se encontrará con una ciudad completamente gris: por el clima y por el fútbol.

10:58

Napoli es el último de la alineación

Mazzarri confirmará el 4-3-3, también porque el paso al 3-4-3 mostrado el domingo contra el Granata durante 4 minutos se vio arruinado por la expulsión de Mazzucci, pero algo cambiará. Pensamientos: Gaetano ha vuelto a trabajar en el grupo durante unos días y será liberado en lugar de Zelenskiy si hoy se considera que está en condiciones aceptables durante su finalización; Simeone competirá con Raspadori.

10:54

Ayer la caída se detuvo por unas horas

Ayer, el equipo disfrutó de unas horas de aire fresco: todos en casa, con sus familias, desde el entrenamiento en el polideportivo de Castel Volturno hasta la cena a las 20 horas en el Hotel Serapide de Pozzuoli.

10.48 am

El Napoli recurre al Udinese por Samardzic

El Nápoles está muy activo en el mercado, en las últimas horas De Laurentiis intentó anticiparse a los movimientos de Giuntoli relanzándolo en el Udinese: una oferta de 40 millones por Samardzic y Pérez. (Noticia completa aquí)

