Cómo el cerebro puede convertirnos en grandes lectores en poco tiempo – Corriere.it

Desde Elena Meli

Algunas personas pueden «procesar» un promedio de 240 palabras por minuto y tan rápido como 350 palabras. Es un proceso maravilloso que puede tomar diferentes tiempos de aprendizaje.

No ocurre lo mismo con la lectura, que aparece muy tarde en su desarrollo. Por tanto, no existen estructuras cerebrales dedicadas a la lectura en el sentido estricto de la palabra, pero sí circuitos que se adaptan bien al propósito que reclutamos cuando aprendemos a leer., es la llamada teoría del reciclaje neuronal, que también se extendió a la computación. Así, por ejemplo, hemos diseñado los símbolos del lenguaje de tal manera que puedan ser fácilmente analizados por un sistema visual que reconozca líneas esencialmente vectoriales: el corolario es que no todo puede convertirse en un lenguaje escrito. ¿Cuáles son los pasos mediante los cuales podemos leer una palabra y darle significado? «El primero es el reconocimiento visual., o los pasos que llevan desde que aparece una palabra en el ojo hasta aquellos en que el cerebro la reconoce como familiar, pero sin darle significado: etapa que también puede llegar a otros primates, como los babuinos”, dice Cribaldi.

memoria semántica

«El segundo paso es entender la palabra., una etapa en la que recuperamos información en el cerebro que identifica el objeto con el que se relaciona el término que vimos. el es llamado memoria semántica Se puede combinar con emociones (Las palabras beso o enfermedad evocan sensaciones muy diferentes cuando las leemos, entonces) Oh conceptos abstractos: En este caso, las palabras adquieren significado en relación con las otras palabras que suelen acompañarlas. Así, el significado que le damos a las palabras no está correlacionado, sino que puede cambiar según la experiencia. El tercer paso es leer en voz alta, Un párrafo que no es para nada baladí ya que cambia la calidad de los mecanismos de procesamiento neuronal y cognitivo”. Un carácter de texto se convierte en sonido en muy poco tiempo (menos de 100 milisegundos) y con un sistema de «cascada» en el que el cerebro, muchas veces después de no comprender del todo la palabra que ve, pasa la información a las estructuras que producen las palabras y «ley». «Todas estas partes del viaje del cerebro, desde la palabra escrita hasta la palabra leída, son independientes Por lo tanto, puede desarrollarse o negociarse en diferentes momentos y formas: es decir, No tiene sentido esperar un camino de aprendizaje lineal y homogéneo para todos los niños. Se requiere paciencia, porque aprender a leer es un proceso muy complejo”, concluye Cribaldi.