Comienza Steam, FPS Festival: muchas ofertas en juegos de disparos

División por tipos

La página de Steam FPS Festival también adopta una subdivisión en géneros, por ejemplo shooters militares (pero Call of Duty: Modern Warfare 2, a pesar de estar en la lista, no está claro), otros con temática de terror y aquellos diseñados para PvE, como Far Cry 6 tiene un precio de 14,99€ o Rainbow Six: Extracción por 9,99€.

Por supuesto, no faltan las pifias (DOOM Eternal tiene un precio de 13,19€ Entre los shooters multijugador…), pero en general, la lista de títulos ofrecidos en la actualización es larga: puedes consultar la lista visitando Esta página.