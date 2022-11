Colombia y Venezuela: Presidente Petro en Caracas para reunirse con Maduro

presidente colombiano, gustavo petroEstará hoy en Venezuela para reunirse con su homólogo Nicolás MaduroEs el primero desde la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Una nota de la presidencia colombiana dijo que los temas de la reunión serían «las relaciones bilaterales, la reapertura de fronteras y la reincorporación de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos». la reuniónEl memorando continúa «parte de la estrategia de Petro dirigida a fortalecer la economía regional, compartir la agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y proteger la selva amazónica», y es parte de las «reuniones preparatorias en CPO-27».

En agosto pasado, los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, designaron a sus embajadores en los dos países, reanudando efectivamente las relaciones diplomáticas luego de una pausa de tres años. Las relaciones bilaterales terminaron en febrero de 2019 por orden del presidente Maduro en respuesta al apoyo del gobierno al expresidente Iván Duque para el líder de la oposición y presidente «interino». Juan Guaidó. Desde entonces, muchas cosas han cambiado y la ola de presidentes de izquierda que llegaron a liderar los países de la región ha cambiado el panorama político, haciendo que los jefes de Estado en el poder sean más tolerantes con las autoridades caraqueñas. Maduro designó a su excanciller, Félix Placencia, como embajador de Venezuela en Bogotá. Por su parte, Petro nombró a Armando Benedetti, exsenador y presidente del Senado, como su embajador en Caracas.

Las relaciones entre ambos países se rompieron en febrero de 2019, en uno de los momentos más tensos entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduroy el entonces presidente de Colombia, Evan Duque. Después de denunciar las elecciones de otoño de 2018 que devolvieron la presidencia venezolana a Maduro, Bogotá reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el jefe de Estado «interino» y el único interlocutor oficial en Caracas. En general, los dos gobiernos han sido protagonistas de una larga polémica: Colombia acusa a Venezuela de brindar hospitalidad y apoyo logístico a sus formaciones armadas irregulares, como parte de un plan para desestabilizar la región, y denuncia la presunta corresponsabilidad de Caracas en el narcotráfico . Acusaciones idénticas y especulativas a las del presidente Nicolás Maduro, según las cuales Bogotá es responsable de los daños humanos, económicos y sociales asociados al crimen organizado que no puede combatir.

No sorprendió la disposición de reabrir relaciones del gobierno entrante de Colombia, la primera izquierda en la historia del país. A pocos días de ganar la boleta presidencial, Petro habló con Maduro, una oportunidad “para anunciar nuestro deseo de reconstruir las relaciones diplomáticas”. “Comenzaremos a construir las instituciones que existían hace tres años”, explicó Petro a Radio W, delineando un mensaje que se lanzó en repetidas ocasiones durante la campaña electoral. “Había instituciones que permitían relaciones no agresivas y había espacio para el diálogo cuando era necesario”. Inicialmente, también se asumió que Maduro estuvo presente en la ceremonia de apertura de Petro, Celebrada en Bogotá el 7 de agostoSin embargo, esta posibilidad no se persiguió debido a la refutación de Duque. Mientras sea presidente de la república, Nicolás Maduro no ingresará a territorio colombiano. Si el próximo presidente lo quiere invitar aquí en Colombia, lo podrá hacer después de jurar como presidente”, declaró el exjefe de Estado colombiano.

