Colapso de urgencias, alarma de médicos: «Condiciones indignas de un país del G7. Y los directores designados por la política callan».

No queremos que nos den más dinero. Ya no queremos escuchar a un paciente quejarse de su sufrimiento, después de haber estado dos días acostado en una camilla en el pasillo porque no había camas en las salas.” Paolo (nombre de fantasía) es médico toscano Casi cincuenta años. Hace unos 16 años eligió trabajar en sala de emergencias. Desde entonces, ha sido testigo de la paulatina reducción de su función y el paulatino desmantelamiento de la medicina de urgencias. Es uno de los firmantes de la carta de advertencia enviada al gobierno y la región para denunciar la crisis en las salas de emergencia en la Toscana y en todo el país. «O las cosas cambiarán o dimitiremos en masa», escribieron. 288 bata blancaRepresentan el 90% de los profesionales de los servicios de urgencias de la Región. Sin embargo, el documento no es solo una protesta. Una declaración nacida desde abajo Llamar la atención sobre la escasez de personal, la escasez de camas y la ausencia de estructuras médicas regionales capaces de reducir el flujo. 288 eran médicos Han superado la política y los sindicatos. Exigir condiciones de trabajo sostenibles y estándares dignos de atención para sus pacientes. Y ahora no quieren que se vuelva a apagar la luz.

Leer también La emergencia de la sala de emergencia se ha vuelto rutina, mensaje de 288 médicos de la Toscana: «Estamos listos para renunciar a todos nosotros»

“No puedo decir mi nombre real, ni el hospital en el que trabajo, de lo contrario mañana vendrá la gerencia a presionarme a través del médico jefe. Los responsables sanitarios no quieren que salgan a la luz los problemas, se arriesgan a dejar en ridículo a un políticoexplica pablo l fattoquotidiano.it Que, a su juicio, el camino ya está trazado: “La sanidad pública va a llegar a un nivel tan bajo que va a hacer automática la privatización definitiva, ya está ocurriendo. Es por eso que el aumento salarial, que la política ha identificado como una solución para silenciar las protestas, es visto solo como una medida de pacificación: «No es que si me das mil euros de más me callo. El problema de la falta de camas o medicamentos no se soluciona subiendo mi salario. Y no subestimes el acceso inapropiado a urgencias sin filtro”, prosigue el doctor. “La amenaza de renuncia masiva, que enviamos a las instituciones, es una provocación. Nos encanta nuestro trabajo. Pero sobre todo sabemos, a diferencia de Gerentes de salud. Nunca ejercieron, están ahí gracias a un nombramiento político. Esto ha convertido el cuidado de la salud en un tema puramente electoral. Después de que consiguieron su olla caliente, mostraron interés”, arremete.

Son los médicos, enfermeras y familiares quienes se enfrentan a la crisis todos los días. La vida cotidiana compuesta por pacientes, especialmente ancianos y enfermos crónicos, abandonados durante días en camillas en los pasillos, esperando una cama que no existía. Las personas sufren delirios de hospitalización, escaras y malas condiciones de higiene. Además, no pueden conseguir comida. De hecho, las salas de emergencia no esperan esto porque están diseñadas para ser unidades operativas en las que los pacientes no deben permanecer por mucho tiempo.

“Si no eran los familiares quienes daban la comida, el hospital servía a los enfermos bocadillos con jamón. Dar galletas a las personas que no tienen dientes o que tienen dificultad para tragar«: Habla Valerio. Él también optó por permanecer en el anonimato para protegerse de represalias. Trabaja en una provincia diferente a Paolo, pero aparte de algunas características, la situación es la misma. «Tenemos una habitación grande, una especie de limbo, con 45 personas están acostadas en camillas a poca distancia unas de otras. Ni siquiera un metro -dice Valerio-. Se quejan y buscan la ayuda de las enfermeras y los australianos, cuya carga de trabajo ya es insoportable. Moralmente, es genial ayudar. Estas no son cosas propias de un país del G7«. Cada hospital trata de hacer lo que hace y ofrecer algo de comer para quienes esperan una cama en las salas. También porque la nutrición es importante para el tratamiento. En su mayoría logran repartir algunas galletas o bizcochos con té. En Florencia hay los que piden pizza para llevar en turno y reparten porciones a los pacientes de Atención.» Si el dinero, en lugar de ofrecerme dármelo para comprar mi código de silencio, lo hubiera dado al sistema, no lo hubiéramos hacerlo», responde Valerio. También porque son principalmente los pacientes los que pierden. «Sus condiciones son peores que las nuestras», continúa. . Después de un turno estresante y humillante, regresamos a casa. ellos no».

Trabajamos duro y mal en los lugares equivocados. El error está a la vuelta de la esquina. A la frustración se suma la carga de que puede haber tomado una mala decisión. Mario (inventó el nombre) también firmó la carta: “Dentro de la sala de emergencia Hay gente muy amable, y una profesionalidad que todo el mundo envidiaría. Pero nos hacen desistir». Mario aporta su experiencia como médico de urgencias de más de 16 años. «En comparación con cuando empecé, la situación ha empeorado mucho. ahora a urgencias Todas las solicitudes de salud pública están llegando., sin filtro». Explícale que no le da miedo trabajar ni tomar noches ni fines de semana. «Claro que algún día nos gustaría poder terminar un año de vacaciones», especifica, «pero sobre todo queremos para hacer nuestro trabajo. o médicos de urgencias. Nuestro papel debe ser la estabilización en situaciones de emergencia. En cambio, hacemos otra cosa la mayor parte del tiempo. Aplazamos cosas que deberían ser nuestra prioridad. Llevamos 10 años atendiendo a pacientes crónicos con dolor abdominal y llegan a urgencias porque no saben a dónde ir”. la habitación es prácticamente gratis y siempre disponible.

Y por ello, de año en año, se multiplican los casos de dejar batas blancas. Quien ingresa al sector privado, trabaja menos y gana más, quien trata de cambiar de hospital, y quien decide que preferiría hacer algo completamente diferente y mudarse a otra sala. Cuatro personas más serán dadas de alta en el Hospital Paolo en abril. Explica que la escasez de personal es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta todas las tareas extras que el sistema de salud está delegando en los médicos de urgencias. «Los profesionales se desconectan tras menos de 20 años de actividad y despegan. Quizá se vayan al Véneto para convertirse en token holders, a los que se les pagará su peso en oro con dinero público», se queja Paolo. Los que quedan intentan resistir, se toman un tiempo para ver si hay cambios. Pero, al menos una vez, ya piensan en dejarlo todo, el peligro es que solo se quede la gente que quisiera hacer otra cosa, pero es su deber hacerlo, dice Paul: “A la primera oportunidad, buscarán otra cosa y se irán. . nadie quedará«, concluye.

Las salas de emergencia se han convertido en la primera frontera de la salud pública. Quienes trabajan allí coinciden en que perder esta batalla tendría serias repercusiones para todo el sistema. “En países donde no hay salud pública, es un desastre”, explica Mario, recordando sus experiencias trabajando en el extranjero. Y concluye: «Con la pandemia, pensé que había pasado esto. Sin la Sistema Nacional de Salud Quién sabe cuántas personas morirán. En cambio, han pasado tres años y nada ha cambiado. Todo es cada vez menos sostenible. Quedarse y trabajar en esas condiciones es masoquista. El aumento salarial no será suficiente para mantener las piezas juntas”.