CdS – Zhang no se irá, Cold Management: Inter, la hipótesis concreta de exención de Inzaghi

Así escribe Mensajero deportivo:»Inzaghi no imaginó que se encontraría en un juicio (interno) y aislado en la cita decisiva de la temporada y quizás de su futuro. Ocho derrotas en la Serie A y 24 goles encajados fuera de casa le facilitaron la victoria, pero la presión aumentó drásticamente durante unos meses. Tres copas en doce meses y dos derbis con el Milán en quince días no fueron suficientes. Está pagando el scudetto, que ejecutó Pioli hace un año. Al menos la presencia de Zhang, que llevó la carta del equipo a Portugal, lo tranquilizó. El presidente no lo dejará ir. Esas sonrisas con la dirección y las fotos sociales de Appiano Gentile, tomadas el domingo por la mañana, son parte del cine construido sobre la mesa para ocultar la crisis.