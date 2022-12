¿Coches eléctricos? Para el jefe de Toyota, ellos no controlarán el futuro

Escucha la versión en audio del artículo

akio toyoda cabeza toyota, confirma una vez más que el coche eléctrico no es la solución definitiva para el coche. Confirmando sus consideraciones, expresadas con motivo de la presentación del nuevo concepto de pickup Hilux en Tailandia, parece dar la voz de alarma de cara a los próximos y ya anunciados plazos como, por ejemplo, el previsto por la Comunidad Europea para frenar el calor. producción desde 2035.

La mayoría silenciosa está en contra.

«Las personas involucradas en la industria automotriz hoy en día son una mayoría silenciosa», explicó Toyoda, «y es esta mayoría silenciosa la que se pregunta si los autos eléctricos son realmente la única opción. Pero creen, en cambio, que esta es la tendencia de por el momento, por lo que no pueden expresarse sobre este concepto en voz alta.Hasta que la respuesta correcta exacta no quede clara, ciertamente no debemos limitarnos a una sola opción.

Lo ideal es tener muchas soluciones.

Toyoda luego expresó su creencia de que la mejor manera de avanzar sería desarrollar una serie de tecnologías de propulsión diferentes, incluidas versiones híbridas y enchufables, así como automóviles propulsados ​​​​por hidrógeno. Hay una opción que, como explica el propio jefe de Toyota, ya se está implementando parcialmente a pesar de que los mayores fabricantes de automóviles del mundo ahora han apostado firmemente por La movilidad del futuro es totalmente eléctrica.

Crece la intolerancia entre constructores y medios de comunicación

Toyoda también reconoció que sus continuos esfuerzos para transmitir su punto de vista a las partes interesadas y representantes de los gobiernos nacionales han resultado abrumadores, pero están comenzando a recibir más apoyo no solo de los actores de la industria automotriz, sino también entre los representantes de los medios, y por lo tanto es posible llegar a conclusiones distintas a las previstas, con tiempos y plazos muy próximos.

La mayor parte de las ganancias provienen del calor.

“Hace dos años, fui el único que hizo este tipo de declaraciones”, comentó Toyoda entonces, “mientras que algunos de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo ya habían hecho compromisos radicales con los vehículos eléctricos, a pesar de que era su producción de motores de combustión interna la que genera la mayor parte de los beneficios necesarios para financiar planes de expansión en coches eléctricos.