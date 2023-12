Coche usado, antes de comprarlo solicita un tour | Estos son los aspectos que absolutamente debes probar

Cuando llega el fatídico momento de tener que o querer comprar un coche, hay muchos factores que hay que presupuestar y analizar con la mayor claridad posible sin caer en el entusiasmo fácil.

Sin embargo, no hay que preocuparse: llegar al punto en el que se está planteando comprar un coche significa, de hecho, que ya se han pasado por una serie de conversaciones y Calificaciones Sobre el una oportunidad y en Factibilidad. ¿o no?

Consejo #1: No tiene sentido perder el tiempo, o hacer que los vendedores lo pierdan, si realmente no lo tienes intención a Él compra O si no tienes los medios para hacerlo. Por esta razón, básicamente necesitamos comenzar desde A piso Bien preciso. ¿Eso es diciendo?

Pregúntate: ¿Tengo el monto o cobertura necesaria en el plan? económico Para abordar esto ¿gastos? Y luego: ¿Realmente necesito el coche? Él respondió afirmativamente. solicitar Mover a el siguiente.

Se trata de encontrar el equilibrio entre El coche Subordinar Sueños, El que quieres conducir y el que montas puede permitir. Evidentemente, cualquiera sueña con un coche diseñado a medida, pero quizás uno que se adapte mejor a sus necesidades concretas. Vuela bajo.

Coche usado, cómo elegirlo sin cometer errores

Coche urbano, monovolumen, sedán, SUV, vehículo todoterreno, familiar: son Diferente el Opciones, Entonces para segundo de necesidades Especificaciones del comprador. Es posible que se necesiten coches espaciosos porque la familia es numerosa: o no. Y por último, pero no menos importante: ¿coche nuevo o usado? Si nos centramos en el coche usuario, Entonces habría que añadir algunas otras consideraciones al respecto. Obviamente no encontraremos uno mejor. De excelencia Como cuando recibes un coche nuevo de fábrica. Por eso, si encuentras un coche usado que te guste, hazlo. para advertir.

¿como? Antes de comprarlo, pide probarlo. Haz un recorrido y 'Sentir' El coche es necesario para entender si las cosas van mal o qué Ellos son molestos, O tal vez ellos mejoran Idea inicial. Aspectos básicos de las pruebas, p. ej. Visión. Al mirar por las ventanas, por delante y por detrás, ¿está todo bien?

Coche usado, otros consejos.

Entonces: dentro de un rato acelerado, el auto responde ¿Bueno o señorita? ¿Parece tener derecho al control y al poder? También preste atención a intercambio, Ser difícil, Suave, o si hay algún contacto del embrague defectuoso.

Obviamente presta atención a Ruido, para cualquier Resbalones Y quitan un momento las manos del volante, porque podría estar ahí. coordinación extraño. Ten mucho cuidado conmigo Freno: Es necesario conocer bien tus tiempos de frenada, si son bruscos, si tropiezas o si tardan mucho.