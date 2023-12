Brillante, elegante o acogedora: ¿cuál es tu estilo navideño?

“Navidad con tus padres” es la única regla a seguir. Entonces, en cuanto a la apariencia de elección, no existen reglas absolutas. Hay quienes prefieren un outfit cómodo para pasar un día en la mesa en absoluta relajación, y hay quienes quieren ir elegantes como corresponde a un día de celebración. También hay quienes, sobre todo en la cena de Nochebuena, no renuncian a un toque de brillo. Cualquiera que sea su preferencia de estilo, VIPs ofrece muchas ideas que emular para elegir el atuendo perfecto.

Brilla con brillo

Un toque de brillo nunca está de más, especialmente durante la cena de Nochebuena o el brunch de Navidad. El brillo con el que aparece. Diletta Lotta Es discreto pero se caracteriza por pequeños destellos de luz que iluminan el traje gris: especialmente indicado para quienes no quieren renunciar a las tendencias de temporada. El vestido es cómodo pero también sensual. Zadar Sugerido por Irina ShaykEs brillante y deja la espalda al descubierto. Ludovica Frasca Combina una chaqueta suave de un solo hombro con una falda de lentejuelas morada: un look no trivial que definitivamente no pasará desapercibido.

Elegante bajo el árbol

Si el rojo es el color de la Navidad, también lo es el outfit Eleonora Pedron Es perfecto para un día de tradición. El traje escarlata es perfecto para quienes no renuncian a la elegancia y un toque de romanticismo. El outfit es confeccionado, muy formal y elegante. YSL Deportes por Julia Salemi, con una chaqueta Chesterfield de lana de gran tamaño que te transporta instantáneamente a los años 90. Para aquellas que no quieren renunciar a un toque de sensualidad sin perder el tono cool, está el sutil traslúcido de la camisa. filosofía a Cecilia Capriotti.

Navidad con total comodidad

Ya sea una cena o un almuerzo, seguro que será un desafío. Por eso a veces elegir ropa cómoda es la idea perfecta. En términos de comodidad, se presentan zapatillas de cuero y piel de oveja. Hermes Usado antes chiara desagradable No tienen rivales: suaves, cómodas y cálidas pero sin perder su sofisticación. E incluso apariencia Paola Turani Es genial para una Navidad informal pero elegante: el jersey de ochos Vestuario MVP Los pantalones anchos color crema son una gran opción. Los jeans son adecuados para cualquier ocasión y también son ideales para fiestas, especialmente si se combinan con una chaqueta decorada con una lluvia de cuentas. Elisa Maino. Belén Rodríguez Concéntrate en la versión casual del traje, con una chaqueta corta y pantalones deportivos.

Incluso la mirada que sugeriste Marina Di Guardo Es perfecto para Navidad. ¿Cuál es su estilo? Descúbrelo navegando por la galería…

