Clasificatorios Europeos Sub-21: Luca y Cancellieri, extensión de Irlanda e Italia no se rinden | Noticias

Misión cumplida para‘Italia, que en el partido Clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 Murciélago 2-0Irlanda Se mantiene de lleno en la carrera para ganar un pase a Georgia y Rumanía 2023. En Dublín, los goles se establecen en el minuto 30 Luca Y a 90 minutos de asesores, Entré unos minutos. Con este éxito, el equipo de Nicolato se mantiene en la segunda posición del Grupo F con 13 puntos, un punto menos que Suecia que tiene, sin embargo, otro partido.

En la segunda parte, Italia parece estar repitiendo el mismo error que ocurrió en el partido con Suecia: no cerrar el partido. Y en 82 minutos, necesitas uno grande. Karnesky para mantener la función. El portero de Azurini salva el 1-0 al rechazarlo a quemarropa al final del partido Turnney sobre la evolución de los tiros libres. Dos minutos despuesHábil No fue la excepción e hizo una entrada asombrosa con un disparo de zurda de Colombo. El desafío termina definitivamente en el minuto 90: cuatro minutos después de entrar al campo, Consultores Recibe un gran filtro de Luca y está cara a cara con Maher que no es culpa. Termina con un marcador de 2-0: tres puntos clave llegarán a Italia liderada por Nicolato, que se mantiene en -1 desde Suecia (que ganó 4-0 a Bosnia y Herzegovina) pero le queda otro partido.