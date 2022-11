Cien mil soldados rusos murieron o resultaron heridos, como muchos ucranianos. ¿Se detendrán los ejércitos exhaustos? -Corriere.it

De Andrea Nicastro

Estimaciones del Pentágono: También hay 40 bajas civiles. El ejército de Kyiv defiende a su país y los generales rusos utilizan a sus hombres como carne de cañón.

Las pérdidas en la batalla se consideran información estratégica, y en mayo el presidente Zelensky la utilizó para persuadir a quienes no querían darle armas para defenderse. «Un centenar de ucranianos mueren cada día en el frente oriental», dijo, provocando el pánico. Al mes siguiente, Zelensky se redujo a «60-100 soldados asesinados todos los días con otros 500 heridos». En julio, «30 muertos por día y 250 heridos». En esos meses, las pérdidas militares ucranianas promediaron más de 20.000 por mes. A ese ritmo, se necesitan pocas o ninguna estimación de EE. UU. para llegar a 100.000. Pero Si los ucranianos no tienen otra opción para defenderse, es el desprecio de Rusia por la vida de sus soldados lo que nos deja sin palabras.

El carruaje de tres caballos del ladrón corriendo frenéticamente en el final de Dead Souls de Gogol lo dice todo. « Troika ¡Corre, corre! ¿No diriges también Rusia? “Otros pueblos y otros imperios se hacen a un lado y los desprecian”. Desde las tácticas de tierra arrasada hasta los ataques de millones de muertos, la historia del zar imperial y la historia soviética es una afirmación constante de la supremacía de la nación, de hecho, la Madre Rusia, sobre el individuo.. El soldado está condenado a servir a la idea, a sacrificarse como número y no como persona. Por eso se sorprendieron Las justificaciones rusas del miércoles para retirarse de la ciudad de Kherson «Debemos preservar la vida de nuestros soldados», dijo el ministro de Defensa Shoigu. Si esta no es la primera vez, sigue siendo una excepción a la conducta general de la invasión.

En esa zona, la línea de contacto está interrumpida desde el 24 de febrero, primer día de la guerra. Los rusos no consiguieron romper Kramatorsk y la artillería de Kyiv aún ocupaba la capital de Donetsk por prorrusos en 2014. Allí, hacia la ciudad de Bakhmut, 30.000 soldados han estado atacando a Putin todos los días, durante meses. La zona está «contratada» con mercenarios de Wagner y el fundador Eugeny Prigozhin

No duda en liberar una troika de su «capital humano» para demostrarle al Kremlin que es mejor líder que generales con estrellas. Los muertos ganan medallas y certificados.. Al norte, hacia Luhansk, los rusos frenaron la reconquista de Ucrania en septiembre con un muro de bombas. Wagner añadió trincheras y obstáculos de hormigón. Al norte, el territorio perdido por los rusos alrededor de Kharkiv todavía está bajo ataque de misiles desde Moscú, pero no hay intentos de avanzar. A lo largo del frente de Zaporizhzhia, la artillería opera a distancia. Están tratando de sobrevivir en las trincheras y nadie está intentando salidas. Las lluvias de otoño harán que los campos sean intransitables al menos hasta las heladas de enero y febrero.