Chiara Iachini es la última 'jefa secreta'

Chiara Iachini, directora comercial de Don the Fuller y socia de Sedima Fashion Hub, será la última heroína de la temporada de “Boss incognito”, el programa conducido por Max Giusti el lunes 18 de marzo a las 21.20 horas en Rai 2. El episodio cuenta la historia de la empresa italiana de excelencia. Desde finales de los años 1980, Sedima Fashion Hub ha revolucionado el mercado de los vaqueros al patentar sistemas de lavado, conversión y «envejecimiento» que luego han sido «duplicados» por los principales competidores mundiales; A pesar de esto, la empresa siempre ha sabido innovar y hoy produce jeans para las marcas de lujo más importantes, conquistando pasarelas de todo el mundo. Durante el episodio, Chiara Iachini se encontrará con sus empleados: con Tiziana aprenderá a dar color a los jeans conociendo la difícil técnica de teñido, y con Mauro descubrirá que “lavar” los jeans es una intervención sobre el tejido del que están hechos. hecho. Es casi tan básico como la forma creativa de rasgaduras y cortes de la que es maestro Mauro, responsable de los prototipos más innovadores; Sin embargo, Roberta le enseñará al presidente el cuidado y el arte del bordado. Max Giusti, como siempre, ayudará al líder en su misión, a quien acompañará Rasim en la sorprendente manera de pintar jeans.

La experiencia Boss incognito unirá dos mundos que suelen estar separados y distintos: el mundo de los jefes y el mundo de los empleados, permitiendo a ambos conocerse y entenderse mejor, en medio de sorpresas y emociones. Los jefes podrán conocer de cerca a quienes trabajan para ellos y descubrir las fortalezas y debilidades de su empresa desde dentro. Los trabajadores, sin darse cuenta, podrán identificarse con sus empleadores y, así, conocer a sus jefes a nivel humano, no sólo profesional.

A los trabajadores, ocupados trabajando con su jefe o con Max Giusti (ambos disfrazados de maquillaje y pelucas, una necesidad dada la enorme popularidad del programa que hace cada vez más difícil no reconocerlos), se les dirá que están filmando”. Job Stories”, una nueva realidad que habla de un mundo del trabajo. Una vez finalizada la semana de rodaje de la empresa, los trabajadores descubrirán que han recibido el apoyo de su jefe o de Max Giusti, quien revelará su identidad.

Pero la aventura de Undercover Boss no terminará esta semana. Debido al éxito de los nuevos episodios, uno de los episodios anteriores se transmitirá el lunes 24 de marzo, nuevamente en horario de máxima audiencia en Rai 2.