Centocellaros en Venezuela. Además de temas políticos, económicos y académicos, Vasapollo propone la experiencia revolucionaria del entorno romano

El profesor Luciano Fasapolo, Decano de Economía de la Universidad La Sapienza de Roma, visita Venezuela en representación de la Red Comunista, la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, y la Asociación Padre Virginia Rotondi para el Periodismo de Paz, que promueve Varroderoma y Bliss Stbury publicaciones. e iniciativas de formación.

Con motivo de la visita, que incluyó una serie de importantes encuentros políticos y académicos, se realizaron algunas presentaciones del libro «CENTOCELLAROS. UNA HISTORIA DE UNA REVOLUCIÓN NECESARIA Y POSIBLE» escrito por Luciano Vasapolo con Luigi Rosati, editado por Evesto, que también fue Aclaró ayer en una transmisión de TeleSur, conducida por Tatiana Pérez, quien brindó una entrevista a Vasapollo sobre los compromisos políticos y académicos que hizo con Caracas, pero luego le preguntó al autor sobre el contenido del libro, en los últimos meses también se ha mostrado. en ocho encuentros en seis ciudades diferentes de Cuba, así como en París y en muchas ciudades italianas.

Es una nueva historia de los años sesenta y setenta escrita para las nuevas generaciones de lectores y activistas. Uno de los miles que vivieron la lucha de clases que atravesó Italia después de la Segunda Guerra Mundial, se le pidió que enfatizara que los hechos controvertidos de esas décadas deben leerse desde una perspectiva histórica. Es imposible entenderlos si no los conectas con la resistencia partidista al nazifascismo, con la Portella della Ginestra, con la lucha y la organización de los obreros y campesinos de esta explotación masiva que hoy se llama recuperación económica, sobre la cual la historiografía oficial nos habla sólo de cierta espera.

Según Vasapollo, en cambio, es inútil decir que la década de 1970 no está conectada con lo que sucedió después, con las grandes décadas de marea, las que llevaron a la despolitización de la sociedad por la fuerza. En este sentido, la primera premisa del libro es clara: toda pequeña historia política debe contarse siempre en conexión con la gran historia general, y nunca debe cerrarse o congelarse en sí misma, y ​​es precisamente de esta reconfiguración de donde surge el beneficio de leer el pasado, y la gran intuición de errores fatales, para las nuevas generaciones, hasta la disolución de los partidos de izquierda, ya no están representados en el Parlamento ahora. Al respecto, Vasapollo trazó una analogía entre los militantes que en Italia no lograron un cambio serio y los revolucionarios que en Venecia cambiaron radicalmente la realidad social, apoyándose en sentimientos patrióticos, en raíces cristianas y sed de justicia. El pueblo venezolano, encabezado por Hugo Chávez, está en este camino de crecimiento.

El segundo argumento es social, en el sentido de que mira directamente a esas masas

Héroes de la lucha de clases en Italia, comenzando por los inmigrantes internos, en las dos primeras décadas de la posguerra, cuyo destino en los suburbios se entrelaza con el de otros habitantes, con ese cambio que los aleja del silencio político, al objetivo de tomar la palabra como héroes.

Su experiencia es importante para los pueblos de América Latina que luchan por conquistar su salvación.

Fidel decía que revolución es el sentido del momento histórico. Centocellaros ayuda a encontrar este significado histórico.

Los perpetradores fueron y seguirán siendo militantes políticos que permanecieron en sus posiciones combativas. Quizás este sea el carácter principal que impregna sus páginas: Centocellaros es un libro que todavía quiere la revolución, que cree necesaria y sobre todo posible.

