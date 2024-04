Caso Acerbe Juan Jesús, Marotta rompe el silencio: las palabras provocan discusión

Declaraciones del director general del Inter, Pepe Marotta, sobre el caso de Acerbe y Juan Jesús: Detalles

Al final, la Fiscalía Federal falló a favor del defensa del Inter. La supuesta acusación de insultos raciales contra Juan Jesús, durante el Inter Napoli, fue cancelado definitivamente. Una decisión que generó mucha discusión y que llevó al Napoli a tomar una decisión radical: desde ahora hasta el final de la temporada, el club De Laurentiis no participará en las iniciativas antirracismo de la liga, sino sólo en sus propias iniciativas.

En este sentido, antes del inicio del partido entre Napoli y Atalanta, último partido de los azzurri en casa, Todo el equipo se arrodilló por su propia voluntad.Como símbolo del antirracismo. Por otro lado, el Inter no se pronunció claramente sobre este tema.

Declaraciones de Pepe Marotta sobre el caso de Juan Jesús Acerbe

Así habló ante los micrófonos antes del partido contra el Inter Empoli DAZN Bebé Marotta. A continuación se muestra un extracto de sus consideraciones sobre el tema:

Inter intervención “Hemos guardado silencio a propósito, pero quiero decir que así es”. Una página amarga de nuestro fútbol. Hay un hecho que viene primero: Le pedimos a Acerbi que informara Sobre lo que pasó en el campo, cuéntanos la verdad objetiva, No teníamos dudas de lo que nos dijo., No teníamos pruebas de discriminación racial. “Entonces lo apoyamos con el abogado Cappellini, y luego el juez tomó su posición”.

Inter contra el racismo – “El Inter siempre apoya iniciativas que tienden a proteger la discriminación y condenamos todas las formas de racismo. Estamos del lado de Juan Jesús, pero hay un aspecto legal que hay que respetarPero sobre todo la realidad de un profesional que ya ha afrontado situaciones difíciles en su vida”.

El papel de la sociedad en el caso de Juan Jesús-Acerbe

Luego se le preguntó a Marotta si el Inter se había enfrentado al Napoli y al propio Juan Jesús después del partido en San Siro. El director general del Inter respondió sin dudarlo: «No he hablado con juan jesusPor qué no nos importa. “Hablé con mi afiliado y tomé nota de lo que nos dijo, y no tengo ninguna duda sobre su relato”.

Entonces Marotta concluyó su discurso: «Inmaduro Dio un relato que no tenía nada que ver con ninguna forma de discriminación racial. Respeto la versión de Juan Jesús, pero no soy juez y respeto el fallo del juez«.