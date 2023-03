Caricatura sobre Francesca Manucci, Enrico Mentana: «Apesta»

La periodista Francesca Mannucci, que cubrió la guerra en Ucrania para varios periódicos, es la heroína de una caricatura en Fatto Quotidiano que describe «los efectos secundarios del fósforo y el uranio en los corresponsales de guerra». Mannocchi es conocido como el «pobre cráneo». La caricatura alimentó la polémica en Twitter con un torrente de mensajes de denuncia. “Gracias a todos por los mensajes públicos y privados. Sólo una cosa: no insulten al diario, los diarios son sus lectores. Hagamos la crítica punto por punto, sin reducciones, pero con palabras exactas, precisas e informadas. Lo hacemos , aprovechémoslo y cuidémoslo», escribe Mannocchi.

El tema fue retomado en televisión por Enrico Mentana, invitado de Massimo Giletti en Non è l’arena de La7. «Tenemos que entendernos. Si dices ‘pobre calavera’ de una periodista, no es una sátira: es un crimen. No estamos hablando de un tema fuerte, dilo de Mentana o Giletti… Es una periodista que , a diferencia de la mayoría de sus críticos antiguos y nuevos, ha estado allí. ¿Puedes decirlo pobre cráneo? La sátira puede con todo? Bueno, pero ¿podemos decir que es detestable?», dice el director de Tg La7.