4 transferencias por menos de 20.000€. ¡Moderno y accesible!

Ok, el precio es correcto! Aquí tienes una lista de los mejores crossovers por debajo de los 20 mil euros, en busca de una lista de los precios más bajos pero el mejor coche…

Nuestro objetivo este domingo es hacerte exclamar «¡Oh, bueno, el precio es correcto!» , como una especie de «Eureka» contemporáneo y a la vez necesario. el mercado de autos Hoy, como hemos dicho y demostrado una y otra vez, incluso en nuestra propia piel y en la piel de vuestros lectores, aquellos que fácilmente pueden calificarse de dioses presentes los precios loco. lista de precios Demasiado alto e inaccesible para la mayoría de la población. Y no solo eso, sino que de hecho cada vez que me doy cuenta sectores de la automoción Son los más populares hoy en día y siempre que nos encontramos con cifras de compra elevadas y exageradas. Es exactamente por eso que armamos nuestra lista de los mejores Crossover por menos de 20.000 euros! Formularios cuatro ruedas Moderno y accesible, ¿está listo para descubrir qué solución se adapta mejor a su situación?

La mejor solución de compra es la más barata, ¡aquí tienes las mejores soluciones crossover por menos de 20.000 euros!

Así que prepárate para transformarte aunque sea por un momento en Iva Zanicchi, presentadora del mencionado «¡Bueno, el precio es justo!» entre 1987 y 2000, o en Arquímedes; Depende de qué look te atraiga más. Pero sea cual sea tu referente histórico favorito entre ambos es muy diferente, prepárate para descubrir auténticas maravillas hechas en números; Eso sí, números bajos… En definitiva, hoy os vamos a poner delante de las listas de precios más bajos de uno de los sectores de la automoción el más querido en este momento; Es decir, cruces!

Estamos hablando de una especie de hermano menor. todoterreno. auto Grande pero no demasiado, con una clara referencia deportiva que conforma la carrocería y las características técnicas. A diferencia de los mamuts coche deportivoUn poco auto Se tiene en cuenta aquí que no está equipado con tracción 4×4, no tiene centímetros de más y además en cuanto a lujo y exclusividad se sitúa en un escalón bajo en escaleras los autos. ¡Pero a pesar de esto, el crossover se presenta como uno de los mejores del segmento para enfrentar estos tiempos modernos! Y por lo tanto uno de los más queridos…

Por otro lado, estamos hablando de coches muy buenos, aunque no tantos como ya hemos especificado, que al mismo tiempo se las arreglan para vivir la vida difícil y arriesgada en paso Urbano; ellos tambien son dioses vehículos También es ideal para manejar viajes largos y, por lo tanto, no solo para el uso diario clásico. ¡Una especie de coche híbrido que apunta a la perfección!

Y llegados por fin a este punto de nuestra historia, no nos queda más que dejaros ver, y sobre todo leer, la lista de los mejores crossover por debajo de los 20.000 euros que hemos preparado en My Luxury. Un vistazo rápido a las siguientes (mini) selecciones de modelos de automóviles solo serán, como es natural después de todo, los automóviles actualmente en el mercado. Además, los precios tomados en cuenta se refieren a las versiones básicas de los automóviles existentes y se actualizan a los «niveles» actualmente vigentes. Aquí, pues, están los crossovers más baratos del mercado…

Uno de los crossovers más modernos y económicos es el MG ZS

Empecemos por uno de los modelos crossover más nuevos y económicos que hay actualmente en circulación, del que os hablamos MG ZS; Un coche ideal para la conducción urbana, equipado con dos eficientes motores de gasolina. Smart Drivers Choice orientado a una movilidad espaciosa y práctica combinada con la última tecnología; Además, esto también se presenta como un automóvil familiar. Elegante y cómoda, la opción ideal para quienes buscan la relación calidad/precio perfecta. El precio de catálogo del ZS comienza en 16 350 €.

Una pequeña (muy) creciente empresa italiana presenta un modelo muy especial, aquí está el DR 4.0

La propuesta italiana surge de una pequeña realidad en Molise que se abre paso en esta realidad tan violenta. Estamos hablando de RD 4.0, un modelo básico (tanto en el diseño como en la propuesta de elección) cuya baza es su precio. tracción delantera y caja de cambios manual, con un motor que puede alcanzar una importante potencia de 116 caballos; El espacio, la comodidad y la lista de precios parten de «sólo» 19.500 euros.

La leyenda de las cuatro ruedas y las listas de precios bajos, aquí está el nuevo Dacia Duster…

Y entre los coches económicos que definitivamente no te puedes perder, estamos hablando de las reinas de las cuatro ruedas entre las más baratas de todas, y esta es Dasha polvo! Un nuevo look y nueva vida para el crossover en la casa romana; El restyling afectó a toda la gama Dacia y que trajo un fuerte viento de novedades y mejoras. Así todo se vuelve más moderno, más actual, más bonito y sobre todo de más calidad; Lo único que no sube es el precio, hablamos de tan solo 15.803 euros.

¡Esta es la oferta oriental entre los crossovers de menos de 20 mil euros, llamada Kia Stonic!

Pasemos al último nombre de nuestra lista, una propuesta oriental que destaca por su estética moderna, esenciales sencillos y una perfecta amplitud que garantiza un adecuado confort. Estamos hablando de kia piedra, un coche joven y valiente, casi chispeante nos atrevemos a decir; Que, a pesar de la lista de precios bajos que se ofrecen, es simplemente capaz de ofrecer lo mejor que puede hacer un automóvil moderno. Ah, el precio parte de los 19.250 euros.