Carga el móvil en el coche, mucho cuidado: así te deshaces de la batería

Poder cargar el móvil en el coche es una gran comodidad. Ya sea que tenga prisa y no pueda llegar a casa, o que se vaya para un viaje largo, tener la capacidad de cargar su dispositivo en el automóvil ahorra tiempo y esfuerzo. Pero debemos tener mucho cuidado.

Cargar un teléfono móvil en un automóvil es una actividad popular para muchos automovilistas. Sin embargo, no mucha gente sabe que uno de los comportamientos más comunes es también uno de los más peligrosos. El peligro radica en dañar la batería del dispositivo.

Para muchos automovilistas es costumbre recargar el teléfono móvil en el coche, insertándolo en el puerto USB. De esta manera, aunque el viaje sea corto, es de esperar que puedas recargarlo al menos un poco. De hecho, las ventajas de este método son pocas, mientras que los riesgos son muchos.

El puerto USB del coche proporciona mucha menos electricidad de la que necesita el teléfono para cargarlo. Por esta razón, el teléfono, cuando se usa, no carga nada. De hecho, el peligro es que termine con un teléfono celular vacío tan pronto como salga del automóvil, obteniendo así lo contrario de lo que quería en primer lugar.

Otro hábito que hay que evitar por completo, y no solo en el coche, es recargar el móvil con cables no originales, utilizando los de otros móviles o similares. Esto puede conducir a un gran daño a la batería. Por lo tanto, cargar el móvil en el coche con un cable no original es doblemente dañino e inútil.

Cuidado con el encendedor

Es un hábito completamente incorrecto y peligroso cargar un teléfono móvil en un automóvil a través de los adaptadores de encendedor de cigarrillos adecuados. El problema en estos casos no es la velocidad de carga, sino que el adaptador es de 12V mientras que los celulares requieren de 5V.

El peligro en este caso es que tengas que cambiar la batería, ya que esta diferencia de potencia puede dañar seriamente la batería. El daño es más grave si luego se realiza la recarga con un cable USB de una marca diferente a la del teléfono móvil. Corre el riesgo de tener que despedirse de la batería y tener que llevar su teléfono al servicio.

Por este motivo, no recomendamos cargar un teléfono móvil en el coche. Debemos evitarlo en la medida de lo posible, y hacerlo única y exclusivamente si se trata de una emergencia. Mucho mejor es tener un power bank para llevar siempre en el cochePor cierto, en lugar de arriesgarse a estropear la batería de su teléfono de esta manera.