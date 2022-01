Capitol Hill ¿Qué pasó con los atacantes? – Corriere.it

Un año después del ataque al Congreso, 57 de los héroes de ese dramático día ya están o están a punto de ser nominados. Los acusados ​​tendrán el doble de probabilidades de ser liberados de la prisión preventiva que los acusados ​​habituales. Con más de 4 veces menos probabilidades de ser condenado

Un año después del ataque al Congreso que amenaza con frenar el traspaso democrático del poder a Estados Unidos, ¿qué pasó con los héroes de ese dramático 6 de enero? En estos 12 meses, no solo ha cambiado la percepción de la gravedad de lo sucedido entre los conservadores (Hoy, el 34% de los estadounidenses justifican la violencia política), pero la narrativa de ese día también cambió en los medios de comunicación de derecha: Los atacantes, que inicialmente también fueron incriminados por redes como Fox, fueron víctimas de la represión judicial en los tribunales de Biden. (En realidad, está compuesto por jueces designados en gran parte por presidentes republicanos). No es de extrañar que hasta ahora solo la ley de los chamanes y los que confesaron haber agredido a la policía hayan sido juzgados por la fuerza.

Pocos condenados (y de forma moderada) y muchos candidatos: Muchos de ellos incluso utilizan la marcha al Congreso como trampolín para las elecciones.. I Nada menos que 57 héroes de ese dramático día Los que ya se han postulado para cargos políticos en 2021 o están a punto de hacerlo este año. Encuesta de Politico.com. Entre ellos se incluyen varios candidatos para los parlamentos estatales, pero también 24 candidatos para el Congreso de Washington y 5 aspirantes a gobernadores, desde Ryan Kelly en Michigan hasta Doug Mastriano en Pensilvania.

Después de un año de investigar el mayor evento criminal masivo en la historia de los Estados Unidos, parece que La justicia lucha por seguir su curso: Muchos de los acusados ​​del 6 de enero están siendo tratados con guantes, de manera permisiva por decir lo mínimo, considerando los hallazgos de la investigación de Slate. El American Journal analizó los eventos de 733 personas arrestadas por asaltar el Capitolio, atravesando bases de datos disponibles públicamente y cientos de archivos personales. La tendencia obvia: Los acusados ​​de los hechos del 6 de enero fueron devueltos a sus domicilios en espera de juicio en una tasa mucho más alta que el resto de los presos. en 201985% vs 42%). En otras palabras: los acusados ​​del 6 de enero tendrán Tienen el doble de probabilidades de ser liberados de la prisión en espera de juicio y más de cuatro veces menos probabilidades de ser condenados.. No solo eso: las sentencias dictadas fueron más leves que las que normalmente se exigen a los delincuentes admitidos.

¿Qué sabemos del acusado?

De los 733 arrestados, 702 han sido acusados ​​en un tribunal de distrito federal y 31 en un tribunal superior, que generalmente maneja casos menos graves. De esos 31 acusados ​​de menor nivel, seis eran mujeres, 24 eran hombres y una era una mujer trans que inicialmente fue acusada de posesión ilegal de armas. 14 de ellos quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio. Estos incluyen a la influyente madre e hija del partido Gop of Oregon, Kristina y Yevgeniya Malimon, quienes fueron defendidas por uno de los abogados de acusación de Trump.

De los 702 acusados ​​en el tribunal de distrito, al menos 99 se han declarado culpables y están a la espera de juicio. 72 imputados se han declarado culpables y ya han sido condenados. Dos murieron, dos huyeron y uno no se opuso. Los 526 restantes se declararon inocentes.

¿Cuántos acusados ​​hay en prisión?

Un poco. El 85 por ciento de los acusados ​​en el tribunal de distrito obtuvo alguna forma de liberación anticipada, y solo el 15 por ciento tuvo que esperar el juicio en prisión. El trato especial dado a los atacantes del Capitolio es notable cuando se comparan las proporciones: en 2019, solo el 42% de los acusados ​​federales fueron liberados de la prisión en espera de juicio o resolución del caso, mientras que 58 se vieron obligados a esperar el juicio en prisión. .

Razones de este trato especial

Hay varias explicaciones plausibles para este fenómeno. Solo el 30 por ciento de los arrestados el 6 de enero tenían antecedentes penales, Señala el analista político Robert Pappe, frente al 73% de los condenados por delitos federales. Además de Los acusados ​​en los casos del 6 de enero tienen más probabilidades de ser blancos que los de un caso penal federal típico.. Según la estimación preliminar de Pape, el 95% de los acusados ​​el 6 de enero eran blancos contra

52% en EE. UU. En 2018. Los estudios han demostrado que el sistema de justicia penal está plagado de prejuicios que conducen a asombrosas disparidades raciales.

Por último, si bien no menos importante, Los acusados ​​del 6 de enero parecen tener más recursos que el acusado penal promedio, contratando abogados privados de alto rango que cuestan cuatro veces más que el acusado promedio..

¿Qué sabemos de los acusados ​​de agredir a la policía?

Relativamente pocos de los acusados ​​de agredir a agentes tienen vínculos con grupos de extrema derecha o han tenido problemas con la ley en el pasado.

¿Qué pasó con las personas que se declararon culpables?

De los más de 170 acusados ​​que se declararon culpables, al menos 70 ya han sido condenados. El 44% de ellos pasará entre 14 días y 5 años en prisión. Otro 25 por ciento cumplirá una sentencia diferente en prisión y el resto estará en libertad condicional. Muchos de los imputados recibieron sentencias inferiores a las solicitadas por el fiscal. Comenzando con el chamán QAnon, Jacob Chansley: 41 meses en lugar de 51.

¿Cuántos siguen detenidos?

76 acusados ​​continúan encarcelados acusados ​​de agresión violenta a agentes de policía. Muchos de ellos tienen antecedentes penales. Algunos están acusados ​​de agredir al ex oficial de policía del Capitolio Michael Fannon. Timothée Desjardins supuestamente atacó a los agentes con una pata de mesa. Se alegó que Andrew Quentin Takei golpeó a los agentes con un látigo de metal. Se ha presentado una demanda después de jactarse de un incidente con una mujer en la aplicación de citas Bumble. Michael C. Lubach, ex infante de marina: al agredir a los oficiales les impidió prestar primeros auxilios a los atropellados en el levantamiento y a los que murieron después. Algunos de los detenidos son miembros de grupos extremistas como los Proud Boys. Guardianes de sección.

¿Los acusados ​​violaron los términos de su liberación?

En un principio, se concedió la libertad anticipada a ocho personas que se encuentran actualmente en prisión y luego se las devolvió a la cárcel por diversas razones. Entre ellos estaba Pauline Bauer, una de las prisioneras que participó en la revolución en el Capitolio. Otros dos acusados ​​el 6 de enero, inicialmente liberados y luego encarcelados nuevamente, eran líderes prominentes del «Proud Boy», acusados ​​de orquestar la violencia inicial que llevó a una toma masiva del Capitolio.

Algunos de los atacantes más famosos están prófugos

El ataque tampoco tuvo precedentes, ya que los rebeldes documentaron cada uno de sus movimientos, lo que permitió al mundo monitorear sus acciones en tiempo real. Entre los alborotadores más destacados ese día y luego liberados allí. Robert Keith Packer, que vestía la camiseta del campo de Auschwitz Durante la revolución, e Kevin Seyfried, en la foto sosteniendo la bandera confederada. Y está el padre, James Ram Jr., quien se jactaba de orinar en la oficina de la portavoz Nancy Pelosi y el video de mi hijo. entre ellos tambien Carol Choiseuk, oficial de policía de Chicago Lleva un chaleco de juramento durante el asalto.